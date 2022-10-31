خالد بن محمد بن زايد يزور «أديبك 2022»



أبوظبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، والذي تُقام فعاليات نسخته الثامنة والثلاثين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».والتقى سموّه، خلال جولته في المعرض، عدداً من قادة قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية المتقدمة التي تم تطويرها في إطار جهود ضمان أمن الطاقة واستدامة إمداداتها والحدّ من الانبعاثات والاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة لمواكبة المستقبل.



حلول الطاقة المستدامة

وبدأ سموّه هذه الجولة بزيارة جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث أشاد سموّه بالجهود التي تبذلها الشركة لترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كموردٍ مسؤول وموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات، ومساهمتها المهمة في دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير حلول الطاقة المستدامة.



أبرز التقنيات والمشاريع

كما زار سموّه أجنحة عددٍ من المؤسسات والشركات العالمية المشاركة في المعرض، كانت أبرزها شركة الغاز الكورية «كوغاز»، وشركة الغاز الروسية «غازبروم»، وشركة أرامكو السعودية، وشركة النفط الأميركية «أوكسي» وشركة «هيلمريتش آند باين» الأميركية المتخصصة في تقنيات وحلول حفر آبار النفط والغاز، وشركة النفط البريطانية «شل»، بالإضافة إلى أجنحة كلّ من شركة مبادلة للبترول وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، حيث تعرف سموّه من القائمين على مختلف الأجنحة التي زارها على أبرز التقنيات والمشاريع التي يعرضونها خلال مشاركتهم في «أديبك».



فرص عقد الشراكات

ويُعد «أديبك» من أهم وأبرز الفعاليات العالمية في قطاع النفط والغاز، ومنصة استراتيجية تجمع الوزراء وصناع القرار وقادة وخبراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجه القطاع وبحث فرص عقد الشراكات، حيث يستضيف معرض «أديبك»، في نسخة هذا العام، أكثر من 2000 شركة عارضة من 160 دولة وبمشاركة 28 جناحاً دولياً، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 350 جلسة حوارية يشارك فيها ما يزيد على 1200 متحدث لتبادل الآراء والأفكار حول الحلول العملية والمبتكرة لدعم جهود التحول في قطاع الطاقة وتعزيز العمل المناخي من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المنخفضة الانبعاثات.



الحضور

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، كلّ من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي.