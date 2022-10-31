الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

عبدالله بن طوق يزو "الظاهرة توشكى" في مصر

عبدالله بن طوق يزو "الظاهرة توشكى" في مصر
31 أكتوبر 2022 17:22

القاهرة (وام)

زار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد مشروع شركة الظاهرة توشكى بجمهورية مصر العربية وكان في استقباله خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة القابضة.

جاء ذلك على هامش فعاليات "مصر والإمارات قلب واحد"، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في القاهرة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تدشين العلاقات الإماراتية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة المسؤولين والمستثمرين من مختلف القطاعات.

واطلع معاليه خلال زيارته على مشروع الظاهرة توشكى في السوق المصري، والذي يقام على مساحة 37400 فدان، وتعرف على جهود الشركة في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي للجميع، كما اطلع معاليه على طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة، واستراتيجيتها في تنويع محفظتها الاستثمارية وتنفيذ رؤية الأمن الغذائي والتي تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية واستدامة توريد السلع الأساسية.

وقال معالي عبدالله بن طوق: "تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر ومن بين الأكبر عالمياً برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 102 مليار درهم، وهو رقم مرشح لأن يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار الشراكات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين الشقيقين".

وأشاد معاليه بجهود شركة "الظاهرة" في تنفيذ رؤية دولة الإمارات بشأن الأمن الغذائي، ودورها المحوري والهام في توفير السلع والمحاصيل الغذائية الأساسية للمستهلكين بسهولة، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم في القطاع الزراعي.

كما تعرف معاليه خلال الزيارة على الخطط المستقبلية التي تسعى "الظاهرة" إلى تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، والتي تتعلق بزراعة وإنتاج الأعلاف والحبوب والسلع الغذائية مثل الأرز والدقيق والفاكهة والخضار، حيث تمتلك وتدير الشركة قاعدة كبيرة من الأصول تشمل أراضي زراعية تمتد على مساحة أكثر من 55 ألف فدان.

ومن جهته، قال خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة القابضة: "سعداء بزيارة معالي عبد الله بن طوق والوفد المرافق لمقر شركة الظاهرة مصر والاطلاع على مشروعاتها الاستثمارية، حيث تعكس هذه الزيارة الدعم الذي تحظى به الشركة من قبل حكومة دولة الإمارات، لدعم استثماراتها بالأسواق الخارجية".
 

الظاهرة
آخر الأخبار
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
دنيا
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
اليوم 09:16
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
دنيا
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©