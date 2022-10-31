إدراج «بيانات» في سوق أبوظبي المالي



يوسف البستنجي (أبوظبي)

أُدرجت اليوم أسهم شركة بيانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 88 شركة، وذلك ضمن توجه السوق لزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تنويع الخيارات الاستثمارية وتعدد القطاعات المتوفرة للاستثمار.

وطرحت شركة بيانات 22.22% من رأسمالها للاكتتاب العام، بما يعادل نحو 571,43 مليون سهم بقيمة اسمية 0.10 درهم للسهم، وبلغ سعر الاكتتاب 1.1 درهم، فيما ستكون الأسهم المتبقية مملوكة لمجموعة جي 42 القابضة.

وتعد بيانات أول شركة ناشطة في قطاع التكنولوجيا يتم إدراجها في السوق المالي عقب اكتمال طرحها العام الأولي بنجاح.

وافتتح التداول على سهم بيانات عند سعر تجاوز 4 دراهم للسهم، بارتفاع يفوق 300% وسط إقبال كبير من المستثمرين على تداول السهم.



قرع جرس التداول

وشهدت قاعة التداول في سوق أبوظبي، قيام بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42 بقرع جرس التداول عند افتتاح الجلسة، بحضور سعيد حمد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي وعبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي للعمليات في السوق، ومنصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة جي 42.

وقال الظاهري: «نرحب بانضمام شركة 'بيانات' إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كأول شركة يتم إدراجها في قطاع التكنولوجيا. ويؤكد إدراج الشركة على المكانة الرائدة التي يتمتع بها السوق في المنطقة كوجهة مفضلة للشركات الناجحة والطموحة، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص، ويسمح لهم بالمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة. وتنسجم استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية تماماً مع طموحات الحكومة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وجعل الإمارة وجهةً أكثر جاذبية لرأس المال الدولي».



التوسع الإقليمي

ومن جانبه، قال حسن الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة بيانات ل«الاتحاد»: إن الشركة تسعى للتوسع إقليميا ودوليا في أسواق الخليج وشرق آسيا والشرق الأوسط من خلال عمليات استحواذ على شركات رائدة في القطاعات المستهدفة، وأو التوسع بشكل مباشر من خلال فتح فروع للشركة في تلك الأسواق.

وأوضح أن الشركة ستطلق المرحلة الثانية من المركبات ذاتية القيادة الشهر المقبل وتشمل المرحلة الجديدة جزيرة السعديات بالإضافة إلى جزيرة ياس.

وقال: بعد نجاح المرحلة الأولى التي أطلقتها الشركة في جزيرة ياس، فإن الشركة قررت التوسع في المرحلة الثانية لتشمل أيضا جزيرة السعديات.

وأكد الحوسني أن شركة بيانات ستوظف رأس المال الذي تجمعه لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الخمسية بنجاح وتعزيز مكانة الشركة كرائد في مجالات حلول الذكاء الاصطناعي الجيومكانية، وحلول العمليات الذكية وحلول النقل الذكي، عبر قطاعات، البحث والتطوير والذي يشمل الاستثمار في أعمال البحث والتطوير للتقنيات الواعدة في مجالات حلول الذكاء الاصطناعي الجيومكانية، وحلول العمليات الذكية، وحلول النقل الذكي، والنمو غير العضوي الذي يشمل الاستحواذ على الشركات وتدشين المشاريع المشتركة، ودعم خطط التوسع الإقليمي من خلال توفير الأموال لتوسيع نطاق تطوير الأعمال وتطوير المنتجات لعملاء محددين في الخارج.

وقال: تسعى الشركة إلى تحقيق التميز التشغيلي من خلال استغلال أتمتة العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي لزيادة الفعالية في كافة عمليات الشركة.

وأشار الحوسني إلى أن معدل نمو الشركة السنوي بلغ أكثر من 45%، خلال الأعوام الثلاثة الماضية.



الأداء التشغيلي

وبلغ صافي دخل «بيانات» 366.7 مليون درهم في عام 2021، مقارنةً مع 247.8 مليون درهم في عام 2020. كما ارتفع إجمالي الأرباح لنفس الفترة من 113.9 مليون درهم إلى 176.4 مليون درهم. وحققت الشركة إيرادات وإجمالي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بقيمة 490.6 مليون درهم و225.9 مليون درهم على التوالي، مقارنةً مع 244.1 مليون درهم و110.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما استقر صافي النقد لدى الشركة عند 114.8 مليون درهم بنهاية 30 سبتمبر 2022، مقارنةً مع 56.8 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021 و12.1 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2021.



الذكاء الاصطناعي

وقال الحوسني، في بيان صادر عن الشركة، «يُشكّل إدراج بيانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية المرحلة الأحدث من رحلة الشركة التي انطلقت منذ ما يقرب من 45 عاماً، وتتمثل رؤيتنا في اليوم توسيع نطاق محفظة حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبينات الجيومكانية، بموازاة تعزيز حضورنا دولياً ومواصلة مسيرة النمو وبناء الشراكات والدخول في مشاريع مشتركة.

وأضاف: نثق بأن إدراج أسهم شركتنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيزيد قدرتنا على جذب المزيد من الاستثمارات والدعم ويعزز شهرتنا ومكانتنا، بما يساعدنا في تحقيق أهدافنا المنشودة وتأمين قيمة مستدامة للمساهمين على الأجل الطويل».