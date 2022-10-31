«جمارك أبوظبي» تشارك في مؤتمرين دوليين لمنظمة الجمارك العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تجربتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية ، تلبيةً لطلب ودعوة منظمة الجمارك العالمية، وذلك في المؤتمر العالمي لإدارة رأس المال البشري، الذي عقد في مقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 10-11 أكتوبر، ومؤتمر منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا، الذي انعقد في ماستريخت الهولندية من 18-20 أكتوبر، باستضافة من الجمارك الهولندية، حيث عرضت ممارساتها بتطبيق نظام السحابة في إدارة الموارد البشرية، ورحلة التطور الرقمي في جمارك أبوظبي.

واستقبل كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وفداً جمارك أبوظبي المشارك برئاسة فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، حيث هنأ ميكوريا جمارك أبوظبي على إنجازاتها الاستثائية في العمل الجمركي مقدراً مساهمات الإدارة العامة القيمة كأفضل الممارسات العالمية من خلال مشاركتها في المؤتمرين الدوليين لاستعراض جهودها الريادية في تأسيس بيئة مؤسسية رقمية متمكنة، وتطبيق أتمتة شاملة لإدارة رأس مالها البشري، وتعريف العالم بتجربتها الاستثنائية في تطوير خدماتها التي تدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون "هيئة جمركية رائدة عالمياً"، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، مما يعزز المكانة المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي عالمياً كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال.

واستعرض الدكتور إبراهيم الخاجه، مدير إدارة الموارد البشرية، تجربة جمارك أبوظبي الرقمية المبتكرة في إدارة رأس المال البشري، خلال المؤتمر العالمي لإدارة رأس المال البشري الذي شارك فيه أكثر من 1200 شخصاً من 175 دولة، من الإدارات الجمركية الأعضاء بالمنظمة، وممثلي القطاع الخاص، والجامعات، ومنظمات دولية أخرى.

وشارك الخاجة في جلسة تحت عنوان "العمل المستقبلي والابتكار في مكان العمل من أجل سعادة الموظفين في العصر الرقمي"، ​ والتي أكد خلالها أهمية رأس المال البشري كمحرك اقتصادي للتنمية، مسلطاً الضوء في الوقت ذاته على جهود جمارك أبوظبي في تعزيز خدماتها ودعم كوادرها البشرية خلال رحلة تحولها الاستراتيجي، وتطبيق أتمتة شاملة لإدارة رأس المال البشري عبر التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الموارد البشرية لتتماشى مع التغييرات والاحتياجات والرؤى المستقبلية، مستعرضاً مدى أهمية تطبيق الأتمتة على مستوى التطور الإداري والتقني للموارد البشرية بالإدارة العامة للجمارك، حيث تعتبر جمارك أبوظبي أول جهة في العالم في تطبيق المساعد الرقمي Oracle Digital Assistant وأول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق مشروع Full Oracle HCM Cloud Suite with Analytics.

بدوره، شارك المهندس خالد المرزوقي، مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في جمارك أبوظبي، والدكتور إبراهيم الخاجه، مدير إدارة الموارد البشرية، بمؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2022 في ماستريخت الذي حضره 1200 مشارك من 136 دولة، عبر جلسة حملت عنوان: "تسهيل التجارة بالحلول التكنولوجية الجديدة: قصص نجاح الجمارك" قدم خلالها ​المرزوقي استراتيجية التحول الرقمي في جمارك أبوظبي، وفوائد ومخاطر العمل في بيئة سحابية، مستعرضاً تجربة الإدارة العامة في مجال اعتماد حلول البيئة السحابية والتحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين الخدمات الرئيسية والمساندة، وضمان تطبيق أنظمة متكاملة لدعم إدارة البيانات وأمن المعلومات، والتطوير المستمر للبنية التحتية التقنية لدعم التكامل التشغيلي وتعزيز فاعلية رأس المال البشري، فيما قدم الخاجة الدروس المستفادة ومعايير النجاح للمجتمع الجمركي الدولي في تطبيق أفضل الممارسات وتبني تجربة جمارك أبوظبي.