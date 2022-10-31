«العربية أبوظبي» تسيير أولى رحلاتها إلى الكويت

الكويت (الاتحاد)

احتفلت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، اليوم، بإطلاق أولى رحلاتها إلى دولة الكويت، وذلك من خلال حدث أقيم في مطار الكويت الدولى، حيث استقبلت الطائرة بتحية قوس المياه التقليدية ترحيباً بأول رحلة مباشرة تسيّرها الشركة من العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى مدينة الكويت.

وحضر الحدث عدد من الضيوف الذين يمثلون إدارة مطار الكويت الدولي والإدارة العامة للطيران المدني وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت، وممثلون عن إدارة العربية للطيران.وتعليقاً على هذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرّنا تسيّير أولى رحلات 'العربية أبوظبي' إلى الكويت، ونشكر شركائنا على دعمهم المتواصل الذي ساهم في اطلاق هذه الوجهة الجديدة. لطالما كانت الكويت وجهة مهمة وراسخة ضمن شبكة وجهات مجموعة 'العربية للطيران' المتنامية، ويسرنا الان اضافة خدمات القيمة المضافة بين العاصمة أبوظبي ودولة الكويت. وتتماشى هذه الخطوة مع التزام 'العربية أبوظبي' المتواصل بتزويد عملائها بخيارات سفر جديدة مع الحرص على المساهمة في دعم قطاعي السفر والسياحة في البلدين الشقيقين".

ومع إضافة دولة الكويت، أصبحت "العربية أبوظبي" تسيّر رحلاتها بشكل مباشر إلى 28 وجهة انطلاقاً من العاصمة الإماراتية أبوظبي، تشمل كلاً من لبنان، ومصر، والبحرين، وأذربيجان، والهند، وبنغلاديش، وتركيا، ونيبال، والسودان، وباكستان، وسلطنة عُمان، وروسيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا.