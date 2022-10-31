أبوظبي تستضيف مؤتمر جمعية المدققين الداخليين



دبي (الاتحاد)

تقام الدورة الحادية عشرة المقبلة لمؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي التي ستنظمها جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، خلال الفترة من 2 ولغاية 3 نوفمبر في أبوظبي.

يحضر المؤتمر، بعد انقطاع امتد لعامين، أكثر من 200 من رؤساء التدقيق الداخلي وكبار مدراء التدقيق من كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: "لقد تم بناء جدول الأعمال تحت شعار "الرشاقة – المعيار الجديد" بشكل مدروس بهدف ضمان تمكين رؤساء التدقيق الداخلي والمدراء الماليين والتنفيذيين لدينا من الإعداد للمستقبل، لمواجهة التحديات الناجمة عن التعطيل التكنولوجي والأمن السيبراني والرقمنة، فيما سيعمل المؤتمر علاوة على ذلك على تعزيز سمعة الإمارات كمركز لأفضل الممارسات العالمية والحوكمة الرشيدة بما يواكب رؤية قيادتنا."

وأضاف عبيد علي: "سيتمكن المدققون الداخليون من الاستفادة بشكل كبير من المداولات والعروض التقديمية التي سينفذها الخبراء حول توجهات ذات صلة بالعملات المشفرة والأمن السيبراني والامتثال والرقمنة والتغيير على صعيد ممارسة التدقيق الداخلي، وأدعو كافة المدققين الداخليين المحترفين للاستفادة من هذا المؤتمر لجهة تحديث معارفهم حول حوكمة الشركات والممارسات العالمية الجيدة."

وسوف يمنح هذا المؤتمر الذي يستهدف المهنيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، فرصة رائعة للمندوبين للتفاعل مع الخبراء والاستماع إلى بعض المتحدثين والمهنيين المتميزين الذين يتمتعون بالقدرة على التأثير لجهة إحداث تغيير في هذه المهنة.

هذا، ويشتمل مؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي لهذا العام على ملامح رئيسية منها العرض التقديمي للدكتور فينيه اوساكويه، قائد الأمن السيبراني العالمي ومستشار الأمن السيبراني الأكثر طلباً في إفريقيا، حول "ما يجب أن يعرفه رئيس التدقيق الداخلي حول مستقبل الأمن السيبراني والرقابة"، والعرض التقديمي لشركة كيه بي ام جي بعنوان "التوجهات الضخمة حول: العملة المشفرة، ونشوء الصين كقوة عالمية عظمى والنضج والامتثال المتناميان في المنطقة"، والعرض التقديمي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز حول "الرقمنة وتغيير التدقيق الداخلي".

كما سيقوم ​​ريتشارد تشامبرز، كبير مستشاري التدقيق الداخلي في مجلس التدقيق، بإدارة جلسة نقاش بعنوان "حلول التدقيق الداخلي: كيفية بناء الجيل التالي من المدققين الداخليين ".

سوف يتحدث د. ياب كالكمان، رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية ل"القابضة" (ADQ)، عن " البحث في أساليب المرونة الإدارية الحديثة"، في حين سيتحدث فادي صيداني، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في مجموعة بيئة، حول "الرشاقة في عالم مستدام".

وبدوره، سوف يتحدث توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتحاد للطيران، عن "القيمة الكبرى لوظيفة التدقيق الداخلي "، في حين سيتحدث فادي صيداني، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في مجموعة بيئة، حول "الرشاقة في عالم مستدام".

وتتضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر كلا من مجموعة بيئة، وشركة كيه بي ام جي، وبروتيفيتي، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وطيران الاتحاد بصفتها الناقلة الرسمية للمؤتمر.