"الأوراق المالية" تشارك في فعاليات "الإمارات تبرمج"

أبوظبي (الاتحاد)

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة، وإيماناً من هيئة الأوراق المالية والسلع بأهمية البرمجة ودورها الرائد في تعزيز قطاع الأوراق المالية والاقتصاد الوطني بشكل عام، تشارك الهيئة في يوم البرمجة تحت شعار " الإمارات تبرمج" والتي تمتد فعالياته من 28 إلى 31 أكتوبر.

وتطلق الهيئة بهذه المناسبة - بصفتها عضواً في مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي - حزمة من المبادرات والأنشطة الرامية إلى تعزيز مفاهيم ومجالات البرمجة والتحول الرقمي الشامل في قطاع الأوراق المالية بالدولة، تستهدف من خلالها مختلف فئات وشرائح الجمهور لتشمل موظفي الهيئة والعاملين لدى الأسواق المالية والشركات المرخصة والقطاع المالي بشكل عام وكافة المهتمين في هذا المجال.

وتتطلع الهيئة من خلال مبادراتها إلى تعزز جهود البرنامج الوطني للمبرمجين ومبادراته الهادفة لتحفيز الأفراد والمساهمة في زيادة الوعي بأهمية البرمجة والدور الرائد الذي يقوم به المطورون والمبرمجون في تعزيز مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل وجعلها مركزاً جاذبا للاقتصاد الرقمي.

كما تطلق اليوم الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، النظام الإلكتروني "مذكرات الدراسة" الذي قام مبرمجو الهيئة بتطويره داخلياً لتحقيق معدلات أداء أعلى في دراسة الموضوعات التي ترد الي الهيئة وتسريع الدورة المستندية وتوثيق محتوياته.

وبهذه المناسبة، قالت السويدي: "يسرني أن أعلن عن إطلاق نظام "مذكرات الدراسة"، النظام الذي يقدم حلا ً ذكياً لإحدى مراحل العمل الإداري الداخلي؛ و يتيح لمتخذ القرار النهائي اسناد المهام حسب الأدوار الوظيفية وتتبع الآراء والمقترحات والتوصيات التي تم اتخاذها بشأن هذه المهمة على مستوى الإدارات بشأن أي من الموضوعات المطروحة للدراسة".

وأضافت : "تكمن أهمية هذا النظام من كونه يقوم بتجميع هذه الآراء والاستشارات ويقدمها بشكل تلخيص وافي منظم ومتكامل تمهيداً للاعتماد النهائي من جانب الإدارة العليا للهيئة، وذلك وفق مسار عمل محدد وفق الأدوار الوظيفية لذوي الصلة بالمذكرة، كما يتيح لهم في الوقت نفسه سهولة الوصول لهذا الملخص والاطلاع على ما تضمنه من محتوى، فهو يوفر الكثير من الوقت على متخذ القرار ويمكن من جمع خلاصة الآراء والتوصيات في حيز واحد".

وتابعت: "أرجو أن يحقق النظام الغاية المقصودة منه وأن يكون إضافة مهمة لحزمة الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة بهدف تسهيل المهام وتحقيق أعلى مستويات الإنجاز".

وتتضمن فعاليات الهيئة تنظيم ندوة حول أهمية ودور البرمجة في حياتنا، يقدمها مجموعة رائدة من المبرمجون في الهيئة والأسواق المالية، إلى جانب إطلاق حملة توعوية للجمهور تتضمن إرسال نشرات ورسائل توعية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني حول أهمية البرمجة والابتكار التكنولوجي، ومسابقة داخلية لموظفي الهيئة تتضمن أسئلة ومعلومات في هذا المجال.

وتلقى مبرمجو الهيئة في قسم الخدمات الذكية والابتكار - بيوم البرمجة - بطاقة شكر إلكترونية من القيادة العليا تقديراً لجهودهم الدؤوبة والمتواصلة في تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، وستقوم الهيئة إلى جانب ذلك بتكريم أفضل ثلاث مبرمجين ساهموا في تدشين مشاريع برمجة أحدثت فارقاٌ نوعياً في بيئة العمل وقطاع الأوراق المالية بشكل عام.