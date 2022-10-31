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الاقتصادي

الإمارات تستضيف اجتماع مدراء الطيران المدني بالمنطقة

سيف السويدي
31 أكتوبر 2022 14:46

أبوظبي (وام)

تستضيف الهيئة العامة للطيران المدني الاجتماع السادس لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو"، وذلك خلال الفترة 1 - 3 نوفمبر المقبل في أبوظبي، بمشاركة وحضور رؤساء ومدراء عموم سلطات الطيران المدني في دول الشرق الأوسط ومنظمات قطاع الطيران المدني الاقليمية والدولية. 

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وسيتم خلال الحدث عقد مجموعة من الاجتماعات التي تتناول العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، بجانب سيتم تسليط الضوء على آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون تطوير الأعمال والمبادرات بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة.
وأكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن هذا الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة كونه يشكل فرصة فريدة لمناقشة كافة المواضيع والخطط المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والهام وطرح وجهات النظر، إضافة إلى اعتباره منصة لمناقشة وإنشاء تعاون ثنائي وإقليمي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

هيئة الطيران المدني
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