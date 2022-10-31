الأول من نوعه في المنطقة.. شركة إماراتية تكشف عن مشروع تجريبي في الهيدروجين الأخضر
أنس الجعيدي
31 أكتوبر 2022 14:50
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة «إم إم إي سي» مانسمان الإماراتية المتخصصة في تقديم خدمات هندسية متكاملة لقطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، عن مشروعها التجريبي في مجال الهيدروجين الأخضر الأول من نوعه في الدولة والمنطقة بشكل عام.
وأفادت الشركة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022» بأن المشروع التجريبي يحقق نتائج واعدة في مرحلته الأولى.
وأكد المهندس أنس الجعيدي الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي» مانسمان، أهمية معرض أديبيك كمنصة مثالية للالتقاء مع أبرز الشركاء العالميين وتبادل الأفكار والتعرف على التحديات وأبرز الاتجاهات المستقبلية في قطاع الطاقة والاستفادة من التقنيات المتقدمة وتوظيفها في خدمة هذا القطاع الحيوي.
وقال المهندس أنس الجعيدي: «تعمل شركة»إم إم إي سي«مانسمان تماشياً مع رؤية دولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، خصوصاً مع الفرص الهائلة التي يوفرها هذا القطاع الجديد، حيث بدأنا في استكشاف عدد من مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركائنا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات ويضيف قيمة اقتصادية لأنشطة شركة«إم إم إي سي«مانسمان» على مجمل الاقتصاد المحلي.».
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي» مانسمان أن الشركة ستوسع شراكاتها الاستراتيجية من خلال الكشف عن توقيع مذكرات تفاهم خلال المعرض مع عدد من المؤسسات الحكومية وشركات الطاقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستكشف للزوار عن أهم مشاريعها ومبادراتها لتطوير كفاءة العمليات الهندسية، بما يرسخ المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الطاقة والاستدامة.