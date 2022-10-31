ابن طوق: قطاع الأعمال شريك استراتيجي في مسيرة النهضة

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اليوم منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبيHub71، والتي تضم نحو 200 شركة ناشئة تعمل في مجالات الاقتصاد الجديد.

وتعد هذه الزيارة الثانية ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها معاليه، وذلك في إطار حرصه على اطلاع قطاع الأعمال على التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة والمرنة التي أقرت خلال الفترة الماضية والتي تتوافق مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وقياس أثر هذه التعديلات على قطاع الأعمال على أرض الواقع من خلال التواصل المباشر مع الشركات وممثليها في الدولة، والاستماع إلى وجهة نظرهم باعتبارهم شركاء استراتيجيين في دعم مسيرة التطوير الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.وأكد معاليه أن قطاع الأعمال شريك استراتيجي بالغ الأهمية في مسيرة النهضة التنموية لدولة الإمارات مُنذ تأسيسها وفي حاضرها ومستقبلها، موضحاً أنه يستهدف من خلال هذه الزيارات تعزيز تلك الشراكة الوثيقة بين الجانبين، إضافة إلى قياس أثر التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة خلال المرحلة الماضية بهدف خلق بيئة مرنة ومواتية لنمو قطاع الأعمال في الدولة، وبما يصب في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في خلق فرص عمل جديدة لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والتي ستعزز بدورها من تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

والتقى معاليه خلال الزيارة بمجموعة من مؤسسي الشركات الناشئة العاملة تحت مظلة منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبيHub71، ومن بينهم ممثلو شركة Dapi، وهي منصة صممت بهدف تبسيط المدفوعات المصرفية وتقليل رسوم معالجتها عبر الإنترنت، فضلاً عن كونها واجهة مالية تتيح لتطبيقات التكنولوجيا المالية الاستفادة من الخدمات المصرفية المفتوحة، من خلال إنشاء المدفوعات والوصول إلى البيانات المصرفية بشكل فوري، وتسعى الشركة منذ تأسيسها عام 2020 في دولة الإمارات، إلى سد فجوة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنية التحتية اللازمة لدمج المعلومات المصرفية في التطبيقات المالية، وتعد من أفضل مزودي واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة في القطاع، والتي تم قبولها ضمن المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي.