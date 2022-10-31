«إمباور»: النطاق السعري للطرح بين 1.31 و1.33 درهم للسهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اليوم عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1,31 و1,33 درهم لكل سهم. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,310 مليون درهم/ حوالي 357 مليون دولار/ و1,330 مليون درهم/حوالي 362 مليون دولار/، وهذا يعني أن القيمة السوقية ستتراوح عند الإدراج بين 13,100 مليون درهم/حوالي 3,567 مليون دولار/ و13,300 مليون درهم/حوالي 3,622 مليون دولار/.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي«إمباور»: "تحظى 'إمباور' بتاريخ مشرّف وحافل في قطاع تبريد المناطق المستدامة والمبتكرة في دولة الإمارات، ولطالما لعبت دوراً جوهرياً في دعم مسيرة نمو دبي. وباعتبارها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ترتبط 'إمباور' ارتباطاً وثيقاً بأهداف دبي الأوسع نطاقاً لتحويل قطاع الطاقة، بما في ذلك استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.