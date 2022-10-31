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الاقتصادي

«أبوظبي إير إكسبو» يرسخ مكانة العاصمة مركزاً رائداً للطيران

«أبوظبي إير إكسبو» يرسخ مكانة العاصمة مركزاً رائداً للطيران
31 أكتوبر 2022 13:45

أبوظبي (وام)
 تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات النسخة العاشرة من معرض أبوظبي للطيران 2022 "أبوظبي إير إكسبو" وتستمر حتي 3 نوفمبر المقبل في مطار البطين للطيران الخاص، بما يرسخ مكانة العاصمة مركزا رائدا للطيران والسياحة والتجارة على الصعيد العالمي، ويجسد التزامها أيضا بتمكين وتطوير قطاعي الطيران والفضاء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة. 

ويأتي انعقاد المعرض هذا العام، بعد توقف 4 سنوات بسبب جائحة كورونا ، ومن المتوقع أن يزور الحدث أكثر من 20 ألف شخص من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في قطاع الطيران، كما سيتضمن المعرض للمرة الأولى منتدى فكريا يوفر لقادة الفكر على مستوى الصناعة منتدى لتبادل أحدث المستجدات والأفكار في مسيرة التطور العامة لقطاع الطيران والفضاء. 

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200 جهة في معرض أبوظبي للطيران

وستكون مطارات أبوظبي الجهة المُشغلة للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، المضيف الرسمي لمعرض أبوظبي للطيران 2022، الذي يعقد كل عامين، وسيشمل مساحة عرض تبلغ 80 ألف متر مربع، وسط مشاركة واسعة من الشركات والهيئات المتخصصة في الطيران العام، وخطوط الطيران، والمطارات وهيئات الطيران والطيران المدني، وشركات تكنولوجيا الطيران والشحن، والكثير غيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع. 

ومن المتوقع أن يشارك في المعرض 200 جهة من رواد قطاع الطيران، ومن بينها داسو، جلف ستريم، سيروس، سند، طيران أبوظبي، رويال جت، فالكون لخدمات الطيران، "القابضة" (ADQ)، إيرو، وجلوبال إير نافيجيشن سيرفيزيز.

معرض أبوظبي للطيران
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