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الاقتصادي

النفط يتراجع بعد مخاوف صينية بشأن كورونا

تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
31 أكتوبر 2022 08:12

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن طغت مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 في الصين إلى تقليص الطلب على مؤشرات إلى أن الإنتاج في أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة يفقد قوته.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 95.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 87.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس بي آي لإدارة الأصول إن توسيع قيود كوفيد-19 في الصين تثير دائما مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.

 

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