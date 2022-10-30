خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيسي «إنبكس» اليابانية و«بي بي» البريطانية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، أمس، اجتماعين مع كلّ من تاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية «إنبكس»، وبرنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية «بي بي».

وشهد الاجتماعان مناقشة سُبل التعاون المشترك والفرص المتاحة لتعزيز أمن الطاقة، ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة، كما تناول كل لقاء على حدة بحث فرص توثيق الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجال حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وناقش سموه خلال هذه الاجتماعات سُبل الاستفادة من الفرص التي تتيحها مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، وتوسيع علاقات الشراكة القائمة حالياً لتعزيز أمن الطاقة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

انعقدت هذه الاجتماعات ضمن فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي أقيم أمس في «مركز أدنوك للأعمال»، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي وقادة قطاع الطاقة العالمي لمناقشة مواضيع أمن الطاقة، وتوفير إمدادات موثوقة للجميع، إلى جانب تحقيق التقدم في العمل المناخي.

كما تأتي هذه اللقاءات عشية انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022) والذي تستمر فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) لغاية 3 نوفمبر المقبل.