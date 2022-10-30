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الاقتصادي

«أبوظبي لخدمات النفط» تحتفي بيوبيلها الذهبي في «أديبك»

زهير شحادة
31 أكتوبر 2022 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط «أدوس» عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022» الذي يقام خلال الفترة 31 أكتوبر - 3 نوفمبر القادم في مركز أبوظبي للمعارض.
وقال زهير شحادة مدير عام الشركة: «تكتسب المشاركة في أديبك 2022 أهمية كبيرة، وذلك بالتزامن مع التعافي من الجائحة التي كان لها تأثير على مختلف القطاعات الاقتصادية، وإن قطاع النفط والغاز واصل تحقيق أداء إيجابي في ظل استمرار طرح المشاريع والإعلان عن الاستثمارات في هذا القطاع الهام، واستحواذ الشركات الوطنية على حصة هامة في تنفيذها».
وأضاف شحادة: «نحرص في «شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط» على المشاركة بشكل مستمر في فعاليات معرض «أديبك» الذي يكتسب أهمية كبيرة كونه يقام في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت مركزاً عالمياً في قطاع الطاقة، وتأتي مشاركتنا لتعزيز تواجدنا كأحد أهم الشركات الوطنية العاملة في مجال الطاقة في الدولة، إلى جانب الالتقاء والاجتماع مع شركائنا الاستراتيجيين، وبحث فرص التعاون مع شركات إقليمية وعالمية».
وأضاف شحادة: «نتواجد في دورة 2022 عبر جناح كبير يضم عشرات الشركات العالمية من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واسكتلندا والتي تشارك تحت مظلة المؤسسة، وتتزامن هذه المشاركة مع احتفال الشركة بيوبيلها الذهبي لمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها».
وأكد شحادة أن معرض أديبك نجح في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية في مجال الطاقة، حيث تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في العديد من مشاريع الاستكشاف والتطوير والاستثمار بحقول النفط والغاز.

شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط
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