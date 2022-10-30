«أبوظبي للطيران» تشارك في معرض الطيران

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شركة طيران أبوظبي ومجموعتها، المشغل الأكبر للطائرات المروحية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، في «معرض أبوظبي للطيران 2022» والذي يُقام غداً خلال الفترة من 1 وحتى 3 نوفمبر.

وسيتضمن معرض أبوظبي للطيران 2022 أحدث الابتكارات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة، وطائرات الهليكوبتر، والخدمات الخاصة بطائرات الإيجار، ومعدات وخدمات المطارات، والأنظمة الإلكترونية الخاصة بقطاع الطيران، والتأمين والتمويل.

وتستعرض «شركة طيران أبوظبي» ومجموعتها خلال المعرض خدماتها الواسعة من خدمات الطيران التي تقدمها إلى الجهات المحلية والدولية الرائدة في تلك القطاعات، وتهدف إلى دفع عجلة النمو في قطاع الطيران المروحي التجاري والفاخر والشحن والصيانة.

وقال نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي ومجموعتها، إن «قطاع الطيران يعتبر من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة التي تستهدفها الخطط الحكومية، التي تسعى لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وقد عملت الرؤية الحكيمة لقيادتنا على إرساء أسس البنية التحتية السليمة والأنظمة والاستثمارات المناسبة لتوفير المنتجات المبتكرة، وتجربة العملاء المتميزة، وكلها عناصر تساهم معاً في بناء مركز عالمي مرموق للطيران».

وأضاف الحمادي أن امتلاك طيران أبوظبي لأهم مرتكزات العمل في مجال الطيران والمتمثلة، بأفضل خبرات الطيارين، وآخر التطورات التقنية والإبداعية في قطاع الطيران، إضافة إلى أفضل الطائرات بما يتماشى مع التزام إمارة أبوظبي بتمكين وتطوير قطاع الطيران والفضاء باعتبارهما ركيزة لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي.