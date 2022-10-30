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الاقتصادي

«بيانات» تدرس عمليات استحواذ جديدة

«بيانات» تدرس عمليات استحواذ جديدة
31 أكتوبر 2022 02:03

يوسف البستنجي (أبوظبي) 

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قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»، إن الشركة تدرس حالياً عمليات استحواذ جديدة والتوسع في أسواق الخليج وشرق آسيا والشرق الأوسط.
وأضاف الحوسني لـ«الاتحاد»، أن شركة بيانات ستوظف رأس المال الذي تجمعه لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الخمسية بنجاح وتعزيز مكانة الشركة رائداً في مجالات حلول الذكاء الاصطناعي الجيومكانية، وحلول العمليات الذكية وحلول النقل الذكي.
ومن المقرر أن تدرج الشركة اليوم الاثنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية للتداول.
وقال الحوسني: «تطرح شركة بيانات 22.22% من رأس مالها -بما يعادل 571,428,572 سهماً- بقيمة اسمية 0.10 درهم إماراتي لكل سهم، فيما ستكون الأسهم المتبقية مملوكة لمجموعة 42 القابضة المحدودة». وأوضح الحوسني أن الشركة حققت إيرادات قدرها 366.7 مليون درهم للعام المالي 2021، بزيادة سنوية قدرها 48%، مقارنةً بنحو 247.8 مليون درهم لعام 2020.

بيانات
حسن الحوسني
الإمارات
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