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الاقتصادي

جمارك دبي تنجز 4.681 مليون معاملة في مراكزها البحرية

جمارك دبي تنجز 4.681 مليون معاملة في مراكزها البحرية
31 أكتوبر 2022 02:03

دبي (الاتحاد)

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بلغ عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي عبر المراكز التابعة لإدارة المراكز الجمركية البحرية خلال تسعة أشهر من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري، نحو 4.681 مليون معاملة جمركية فيما بلغ عدد الضبطيات التي تم إنجازها خلال نفس الفترة 290 ضبطية جمركية.
وأكد راشد سيف الضباح السويدي، مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية مُكلف، الحرص على أن تتكامل الخدمات والتسهيلات المقدمة في مراكزنا الجمركية لنضمن تحقيق المهام الحيوية للعمل الجمركي المتمثلة بتيسير التجارة وحماية المجتمع على أكمل وجه، منوهاً إلى الارتقاء الدائم بمستوى قدرات الموظفين الجمركيين وتطوير التقنيات المستخدمة في إنجاز المعاملات الجمركية باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى استكمال الخطط الاستراتيجية للتطوير عبر دورات التأهيل والتدريب المكثفة للموارد البشرية وتحفيز الإبداع لإطلاق الابتكارات الجمركية التي تحقق لجمارك دبي التميز، ويعمل المفتشون الجمركيون في المراكز الجمركية البحرية بيقظة تامة مدعومين بخبراتهم المتراكمة وقدراتهم المتطورة لحماية المجتمع من كل المخاطر والأضرار المترتبة على محاولات تهريب البضائع الممنوعة والمقيدة إلى الدولة.
وتعمل الدائرة على تحسين قدرات المراكز الجمركية مع ضمان تحقيق أعلى مستويات التطور في الأداء على مستوى عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي بما يضمن حماية المجتمع من كل المخاطر، في إطار مواكبتها خطط دولة الإمارات لتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع الخمسين التي تهدف إلى تقوية الشراكات الاقتصادية للدولة وتعزيز النمو في التجارة الخارجية.
كما تُعد الخدمات والتسهيلات الجمركية وعمليات المعاينة والتفتيش الجمركي التي تقدمها جمارك دبي في المراكز الجمركية البحرية لتجارة دبي الخارجية المنقولة عبر الشحن البحري من أهم مرتكزات العمل الجمركي التي تعمل الدائرة على تطويرها باستمرار لدعم النمو المستمر بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات.

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