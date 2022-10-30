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الاقتصادي

الجنيه المصري يسجل انخفاضاً جديداً أمام الدولار

موظف في شركة صرافة يعد أوراقاَ من الجنيه المصري
30 أكتوبر 2022 13:21

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار، وانخفض إلى مستوى 24 جنيهاً مقابل الدولار مع استئناف التداول الأحد بعد عطلة نهاية الأسبوع.
 
وانخفض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة مقابل الدولار الخميس بعد أن أعلن البنك المركزي عن التزامه بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ويأتي تحرك الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي الخميس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

 

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