الرئيس التنفيذي للشركة لـ «الاتحاد»: «بروج» تتوسع بأسواق جديدة في أفريقيا وآسيا

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للبتروكيماويات، أن الأسواق الرئيسة لشركة بروج تقع في الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، موضحاً أن الشركة واصلت، خلال العام الحالي، توسعها بأسواق جديدة، لاسيما شمال وغرب وجنوب أفريقيا، مع استمرارية التوسع في شرق آسيا بتوفير أفضل الحلول المطورة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة المتعلقة باضطرابات سلاسل التوريد. وقال السويدي لـ «الاتحاد»: إن «بروج» لديها حاليا 12 مكتباً للمبيعات والتسويق والتمثيل التجاري، و11 شريكاً في الشحن البحري و17 شريكاً في النقل البري لتوزيع منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط، وتستخدم أكثر من 1200 مسار شحن.

وأكد أن تركيز «بروج» لا يقتصر فقط على المبيعات، ولكن تطوير حلول رائدة من البوليمرات تساعد عملاءها بمختلف الدول على تقديم منتج صناعي متميز، موضحاً أن هذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها، لاسيما في ظل مرونة التوزيع لدى «بروج» بسبب توافر تسويق مباشر مع العملاء دون وسيط.

وأشار إلى الدور المهم لـ «بروج» في تعزيز التنوع الاقتصادي بأبوظبي، وتوفير فرص استثمارية متميزة بالتعاون مع الشركاء، مشيراً إلى حرص الشركة على تقديم منتجات ذات جودة عالية ومزايا ابتكارية متقدمة مقارنة بالمنافسين، لاسيما بشأن التقنيات الجديدة التي توفرها الشركة لعملائها في مجال صناعة الأنابيب.

بروج 4

وأوضح السويدي أن «بروج» استكملت مرحلة الأعمال التمهيدية لمشروع «بروج 4» في الرويس، والذي تتولى الشركة إدارته بالنيابة عن مالكي المشروع، شركتي «أدنوك» و«بورياليس»، مشيراً إلى بدء مرحلة الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد منذ شهر يوليو الماضي.

وتقدر تكلفة مشروع «بروج 4» بنحو 22 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، وبعد الانتهاء من إنشاء «بروج 4» وبدء تشغيله، سيساهم المجمع بإضافة 1.4 مليون طن من البولي إيثيلين إلى الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية لتصل إلى 6.4 مليون طن من البولي أوليفينات المُنتجة في دولة الإمارات.

وسيسهم مجمع بروج 4 في تمكين المرحلة المقبلة من النمو في مجمع الرويس الصناعي من خلال توفير المواد الخام لمنظومة «تعزيز» الصناعية، وتعزيز سلسلة الإمداد الصناعية المحلية ودعم القيمة المحلية المضافة.

وقال السويدي: تملك «بروج» وتدير أحد أكبر المجمعات المتكاملة في العالم لإنتاج البولي أوليفينات في مدينة الرويس الصناعية، وتبلغ طاقتنا الإنتاجية الإجمالية 5 ملايين طن سنوياً من البولي أوليفينات (البولي إيثيلين والبولي بروبيلين)، حيث بدأت بروج أول إنتاج لها عام 2001 بطاقة إنتاجية بلغت 450 ألف طن سنوياً، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية نجحنا في رفع طاقتنا الإجمالية بمعدل 10 أضعاف.

مشاريع خارجية

وعن أحدث مشاركة للشركة في مشاريع تطويرية خارج الإمارات، أوضح السويدي أن «بروج» ساهمت في دعم أكثر المشاريع التنموية أهمية وتأثيراً في مصر والتي تساهم في زيادة الطلب على حلولها لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، حيث عقدت شراكة مع شركة (كرا مصر) لتزويدها بحلول من البولي أوليفينات المخصصة لقطاع البنية التحتية لمشروع بحر البقر. كما تعاونت بروج أيضاً مع شركة (كابلات مصر) لتزويدها بحلولها من البولي أوليفينات الخاصة بقطاع الطاقة لتركيبها في مجمع بنيان للطاقة الشمسية، وهي أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم. وأضاف أن «بروج» قامت بتزويد شركة (غاز مصر) بحلولها من البولي أوليفينات المخصصة للبنية التحتية لتصنيع أنابيب من البولي إيثيلين وتركيبها ضمن مشروع «حياة كريمة» الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومعايير الحياة لأكثر من نصف سكان مصر، كما باشرت بتزويد شركة (جنان للأنابيب وأنظمة الري الإماراتية) في مصر بحلولها المبتكرة لتصنيع أنظمة أنابيب الري التي تم تركيبها في واحد من أكبر مصانع إنتاج السكر في العالم.

وفي عام 2020، أسست بروج مكتب تسويق في مصر استناداً إلى تاريخها الطويل والحافل من علاقات التعاون مع عملائها من المصنّعين المصريين المحليين خلال العقدين الماضيين، حيث قامت بروج في عام 2002 بتصدير أولى شحناتها من المنتجات إلى مصر واضعة بذلك حجر أساس قوي لعلاقة شراكة طويلة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجيتها التنموية وحرصها على تلبية كافة احتياجات عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي السعودية، زودت «بروج» مجموعة الراشد السعودية بحلولها من البولي إيثيلين الخاصة بالبنية التحتية لتمكينها من تصنيع خط أنابيب نقل المياه بين مدينتي الجبيل والرياض في المملكة العربية السعودية بطول إجمالي يبلغ 824 كيلومتراً، وهو واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم.

وأشار السويدي إلى استخدام حلول بروج لأنابيب المياه وكابلات الطاقة في عدد من المشاريع المحلية، منها محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، ومتحف المستقبل في دبي، وبناء نفق تصريف مياه الأمطار في موقع «إكسبو 2020».

نتائج مالية

وأوضح السويدي أن «بروج» حققت زيادة في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 13.5% لتصل إلى 5.13 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات الإجمالية بنسبة 11.9%، حيث قامت الشركة في شهر أكتوبر 2022، بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بقيمة 325 مليون دولار، أي ما يعادل 1.2 مليار درهم أو 3.97 فلساً للسهم. وذكر أن إدراج بروج بداية من شهر يونيو الماضي، يُعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مركز الابتكار

قال الرئيس التنفيذي لشركة بروج للبتروكيماويات، إن أكثر من 20% من حجم مبیعات بروج السنویة هي منتجات جدیدة تم تطویرها في مركز بروج للابتكار.

وأشار إلى حصول بروج حتى الآن على أكثر من 600 براءة اختراع عن منتجات تم تطویرها، موضحاً أن «بروج» تعتبر إحدى أهم الشركات الرئیسیة في المنطقة في تسجیل براءات الاختراع، حيث تقدمت حتى الآن بأكثر من 1000 طلب تسجیل فعال للحصول على براءات اختراع.

وتستخدم «بروج» في المركز أكثر من 240 قطعة من أحدث الأجهزة وأكثرها تطوراً في فحص البوليمرات. وذكر أنه يعمل في مركز «بروج» للتطبيقات في شنغهاي بالصين أكثر من 20 موظفاً.

دعم الموردين المحليين

أكد هزيم السويدي التزام «بروج» بعقد الشراكات مع الشركات المحلية في سلسلة القيمة لتعزيز دور حلولنا من البولي أوليفينات في التشجيع على الاعتماد على المنتجات التي «صُنعت في الإمارات»، فضلاً عن دعم الموردين المحليين، من خلال شراكات ناجحة تعزز دعم الشركة للقيمة الوطنية المضافة، موضحاً أن الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين في الرويس تعتبر مثالاً حياً على دعم «بروج» لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث إن 30% من معداتها التي تم تركيبها قد «صُنعت في الإمارات».

وأشار السويدي إلى التزم بروج باستكشاف وتعزيز فرص تبني الاقتصاد الدائري بالتعاون مع شركاء سلسلة القيمة، حيث أعلنت «بروج» عن توسعها في التعاون مع عددٍ من الشركات المتخصصة بإعادة التدوير، وعقدت شراكات مع 12 شركة في 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.