«أديبك 2022» يعكس ريادة الإمارات العالمية في مستقبل الطاقة

أبوظبي (وام)

أكدت طيبة عبدالرحيم الهاشمي، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الحامض، أن «أديبك 2022» يبدأ هذا العام حقبة جديدة تعكس ريادة الإمارات العالمية في مستقبل الطاقة، حيث ينعقد الحدث الدولي في وقتٍ يواجه العالم فيه مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية التي قادت إلى تحفيز الجهود لضمان أمن الطاقة واستدامتها وإتاحتها للجميع.

وقالت الهاشمي: «إن (أديبك 2022) الذي يقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022 يجمع خبراء الطاقة من جميع أنحاء العالم معاً، ويفتح المجال للرؤى والأفكار المبتكرة، من خلال توفير منصة للتعاون والنقاش بين الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع للخروج بحلول عملية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف العمل المناخي في الوقت نفسه. كما يجمع (أديبك 2022) قادة قطاع الطاقة وصُنّاع السياسات وأصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين على مستوى العالم، ويوفر لقادة الفكر منصة مهمة لدعم مساعي التحوّل في قطاع الطاقة بشكل عملي وفعال ينسجم مع الاعتبارات البيئية، ويضمن استمرار النمو والتقدم الاقتصادي».

وأشارت إلى أنه، ومن خلال منطقة الحياد الكربوني التي تم تخصيصها لأول مرة في المعرض، سيتم استعراض الجهود المبذولة في العمل المناخي، والابتكارات التي تساعد على تلبية الالتزامات، والمساعي نحو تحقيق الحياد المناخي. بالإضافة إلى ذلك ستقوم منطقة التصنيع الذكية المحسّنة بتسليط الضوء على الجهود التي ستحدد خريطة الطريق للمرحلة التالية من النمو في قطاع الطاقة والصناعة.

كما يشهد «أديبك 2022» مشاركة مجموعة من الشركات والمؤسسات لأول مرة، وهو ما يسهم في إيجاد منصة عالمية للنقاش حول قضايا المناخ والانتقال في قطاع الطاقة.

منصة استراتيجية

وحول نمو المعرض مقارنة بالدورات السابقة، قالت رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، إن «أديبك» تطور بشكل كبير منذ انطلاقه قبل حوالي 38 عاماً، من معرض تجاري إقليمي إلى أكبر تجمع تقني وابتكاري في عالم الطاقة، والآن تحول إلى منصة استراتيجية مهمة لتعزيز مستقبل قطاع الطاقة حول العالم.

وأضافت أن هذا العام يشهد عودة «أديبك» مرة أخرى إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19»، حيث من المتوقع حضور أكثر من 150 ألف شخص خلال المعرض. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد «أديبك 2022» أكبر حضور عالمي، حيث سيشارك عدد أكبر من الوزراء والدول من كل أنحاء العالم.

وقالت «إذا قارنا بين العام الماضي والحالي سوف نجد عدداً من المؤشرات المهمة، حيث في عام 2021 حضر حوالي 100 ألف من خبراء الطاقة، بينما نتوقع حضور 150 ألفاً هذا العام، فيما وصل إجمالي مساحة المعرض في كلا العامين إلى 140 ألف متر مربع، وبلغ عدد الشركات العارضة في العام الماضي 2000 شركة، بينما يبلغ هذا العام 2200 شركة، ووصل عدد شركات النفط الوطنية والعالمية العام الماضي إلى 51 شركة، بينما يبلغ 54 هذا العام. كما وصل عدد الأجنحة الخاصة بالدول العام الماضي 26، بينما يصل إلى 28 هذا العام». وأضافت: «عُقد العام الماضي حوالي 160 جلسة خلال المؤتمر، بينما سيعقد ما يزيد على 360 جلسة هذا العام. وبلغ عدد المتحدثين في المؤتمر حوالي ألف شخص، بينما يصل عددهم إلى 1200 شخص هذا العام، كما بلغ عدد الوفود التي حضرت المؤتمر نحو 8 آلاف شخص العام الماضي، بينما يصل إلى 12 ألف شخص هذا العام».

نمو متزايد

وحول مشاركة «أدنوك» ومجموعة شركاتها في «أديبك 2022»، قالت طيبة الهاشمي إنه مع النمو المتزايد لاحتياجات العالم من الطاقة، سيظل النفط والغاز جزءاً مهماً من مزيج الطاقة لعقود قادمة. ولذلك يجب علينا الآن تخفيف تأثير النفط والغاز على المناخ وتكثيف الجهود لضمان أن تكون كل وحدة إنتاج جديدة أقل كثافة في الانبعاثات من التي قبلها. وهذه بعض الأولويات والابتكارات والإنجازات التي من المتوقع أن تطرحها «أدنوك» خلال «أديبك 2022»، حيث نواصل دعم الاستثمار والنمو بأقل تكلفة ممكنة، وأقل انبعاثات للنفط والغاز. وأضافت أنه «في الوقت الذي ترسخ فيه (أدنوك) مكانتها الرائدة في مجال خفض الانبعاثات، فإنها ستواصل ابتكار حلول تمكنها من الحد من كثافة الكربون في منتجاتها، ونحن في «أدنوك» نقوم بتعزيز تنافسية منتجاتنا منخفضة الانبعاثات، وتنويع محفظة إنتاجنا من الغاز والأمونيا الزرقاء وإتاحتها لعملاء جدد في أسواق أوروبا».

منظومة عالمية

وقالت إنه من خلال استثمارات أدنوك وشركتي «طاقة» و«مبادلة» في شركة «مصدر» فإننا نعمل على تسريع إنشاء منظومة عالمية لمصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وحول عدد المشاركين المسجلين في جلسات أديبك الاستراتيجية والتقنية ونسبهم وفقاً للتوزيع الجغرافي على مستوى العالم، قالت طيبة الهاشمي إن أديبك يعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كقوة داعمة للحوار العالمي والحلول المبتكرة لمستقبل الطاقة، حيث يستقطب الحدث 150000 شخص، منهم حوالي 12000 مشارك في المؤتمر. في هذا العام يمثل المشاركون أطيافاً متعددة ومتنوعة من الاهتمامات والمرجعيات الفكرية، من خبراء الطاقة الجديدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها، كما يمثلون مختلف دول العالم، حيث تبلغ نسبة المشاركات كما يلي: «12% الأميركيتان و15% أوروبا و5% أفريقيا و46% الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و22% آسيا».

محاور الجلسات

وحول المحاور التي يناقشها الحدث وأهم الجلسات، قالت طيبة الهاشمي إن هذا الحدث العالمي الرائد في مجال صناعة الطاقة يستقبل أكثر من 1200 متحدث، من بينهم وزراء وقادة أعمال ومبتكرون من كل أرجاء العالم، وذلك للمشاركة والمساعدة في إيجاد الحلول الفعالة لأكثر مشكلات القطاع إلحاحاً تحت شعار «مستقبل الطاقة: مستدامة وموثوقة ومتاحة للجميع». وأضافت أن المؤتمر يضم عدداً من الجلسات تناقش التأثير بعيد المدى للأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة، وكيفية مواجهة تحديات إمدادات الطاقة على المدى القريب في أوروبا، فضلاً عن كيفية توفير احتياجات العالم الحالية من الطاقة، مع مواصلة الاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية.

وأوضحت الهاشمي أن «أديبك» يوفر منصة نوعية للقيادات المعنية بمستقبل الطاقة، وذلك من خلال جذب أبرز المؤسسات والجهات الكبرى لتقديم أحدث البيانات والتحليلات في هذا المجال، حيث يشهد المؤتمر إطلاق تقرير «نظرة على غاز الميثان»، وهو النسخة الثانية من تقرير المرصد الدولي لانبعاثات غاز الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

جوائز «أديبك»

حول إضافة فئات جديدة بجوائز أديبك 2022 ومعايير جديدة للترشح للجائزة، قالت طيبة الهاشمي: «تحتفي جوائز أديبك بالمبتكرين والمبدعين عالمياً في مجال الطاقة العالمي، حيث استقطبت هذه الدورة نحو 1000 مشارك من أكثر من 60 دولة حول العالم، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ جوائز أديبك. كما تُمنح الجوائز تقديراً وتكريماً للمشاريع والمبتكرين وأصحاب الأفكار المتميزة الذين يساهمون في إحداث التحول في قطاع الطاقة».

ولفتت طيبة الهاشمي إلى أن جوائز أديبك تهدف إلى أن تكون قوة دافعة لتشجيع الصناعة والتحفيز لمستقبل متنوع ومستدام مليء بالفرص والإمكانات الواعدة، وذلك بإضافة فئتين جديدتين من الجوائز هذا العام، للتعاون في خفض مستوى الكربون، والاحتفاء برواد الصناعة.

الحياد المناخي

عن محور الحياد المناخي وخفض البصمة الكربونية ضمن نقاشات «أديبك 2022»، خاصة أنه ينطلق قبيل فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، قالت طيبة الهاشمي إن «أديبك 2022» ينعقد قبل إقامة «COP27» في مصر، وقبل حوالي عام واحد من انطلاق «COP28» في دولة الإمارات. وبإمكان «أديبك» لعب دور مهم في تسهيل النقاشات والتعاون لضمان مشاركة قطاع الطاقة في محادثات المناخ العالمي، للتأكد من أن جهود العمل المناخي تتسم بالواقعية والشمولية.

وأضافت: «نحن بحاجة إلى توفير فرص متكاملة تسمح بمشاركة قطاع الطاقة من خلال حلول وأفكار مبتكرة في الحوارات المناخية الجارية، وفي تشكيل مستقبل الطاقة، كما تسمح بعرض جهود قطاع الطاقة في خفض الانبعاثات الكربونية». وقالت إن دولة الإمارات هي جزء من تلك الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال نهجها الريادي في العمل المناخي الذي يقوم على عدم استثناء أي جهة خلال عملية الوصول لحلول مناخية شاملة.