ابن طوق: الإمارات بدأت مرحلة جديدة من النمو المستدام

القاهرة (وام)

استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رؤية ومنهجية دولة الإمارات في تمكين اقتصاد المعرفة، واستقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات، والاستعداد للمستقبل من خلال اقتصاد وطني قوي ومستدام، يعزز مسارات التنمية المستدامة، وذلك في إطار فعاليات الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد».

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع طلاب جامعة القاهرة، بعنوان «حوار المستقبل»، حول اقتصاد المعرفة والنموذج الاقتصادي الإماراتي، وذلك في القاعة الكبرى بجامعة القاهرة، وبمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحضور جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد ناصر حمدان الزعابي، الرئيس التنفيذي لانفستوبيا، وعدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلاب من مختلف الكليات.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات بدأت مرحلة جديدة من النمو المستدام القائم على نهج أكثر مرونة وتنوعاً، على الرغم من التحديات التي فرضت نفسها على المشهد العالمي الراهن، حيث تبنت الدولة خلال العامين الماضيين أكبر حزمة من البرامج التطويرية والتعديلات التشريعية شملت استحداث وتعديل أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً تنظم مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومن أبرزها قانون الشركات التجارية والسماح بنسبة 100% تملكاً أجنبياً في معظم القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تطوير القوانين المنظمة للعلامات التجارية والإفلاس، وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، كذلك إطلاق برامج لدعم الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنمو، إضافة إلى تطوير منظومة الإقامة والتأشيرات لاستقطاب أصحاب المواهب ورواد الأعمال».