«الطاقة والبنية التحتية» تستعرض توجهات قطاع الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022، إنجازات الدولة في قطاع الطاقة، وأبرز المشاريع والمبادرات المبتكرة والرائدة في القطاع، لا سيما النظيفة منها.

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول: «إن مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر (أديبك) تأتي تعزيزاً لمكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً، وتجسيداً لمساعيها الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف، بما يخدم جهود الإمارات الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز فرص التعاون بين صانعي السياسات وصنّاع القرار بقطاع الطاقة، لدعم تطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة».

ولفت العلماء إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ستسلّط، ضمن مشاركتها، الضوء على إنجازات الإمارات في مجال الطاقة، وجهودها المتميزة في استدامة البيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.