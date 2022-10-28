«هب71» تطلق منصة لتشجيع الاستثمار بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت Hub71، منصة تتيح لأبرز المؤسسات العائلية في المنطقة الاستثمار في شركات التكنولوجيا، بما فيها الشركات الناشئة. وتشكّل منصة «برزة التكنولوجيا» نادياً حصرياً للمؤسسات العائلية في المنطقة، يتيح لها فرصة الاستثمار الحصرية في شركات التكنولوجيا الناشئة في منظومة Hub71 الحيويّة، والتي تضمّ ما يقارب 200 شركة ناشئة. وتساهم منصّة «برزة التكنولوجيا» في تعزيز التواصل بين شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين الاستراتيجيين من المؤسسات العائلية ذات المحافظ الاستثمارية الكبيرة التي يمكنها تسريع طرح المنتجات والدخول إلى الأسواق.

وضمّت الفعالية الأولى لمنصة «برزة التكنولوجيا» مجموعة من المؤسسات العائلية في Hub71، من بينها علي وأولاده، والنويس للاستثمار، وياس للاستثمار، ومجموعة الطاير، ومجموعة الهلال، وفايث كابيتال، ومجموعة كانو، ومجموعة الفهيم، وغيرها.