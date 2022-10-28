106 فعاليات في «دبي التجاري العالمي»

دبي (الاتحاد)

يستعد مركز دبي التجاري العالمي، لاستضافة أجندة حافلة بالفعّاليات خلال الشهرين الأخيرين من العام الحالي، حيث تبلغ فعاليات الربع الأخير من العام الجاري 106 فعاليات، منها 79 فعّالية تجارية واستهلاكية بزيادة 41% على أساس سنوي، بالإضافة إلى 27 فعالية خاصة.

وبالإضافة إلى الفعّاليات التي جرى تنظيمها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر الحالي، يضم الأسبوع الرابع منه تسع فعّاليات. ويواصل مركز دبي التجاري العالمي، في ظل الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالزخم الكبير الذي يشهده قطاع الفعّاليات خلال العام 2022، حيث يستعد المركز لاستضافة أبرز المعارض الرئيسية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، أبرزها: معرض «جلفود للتصنيع» الذي يتضمن أربعة معارض متخصصة في الأغذية والضيافة، بالإضافة إلى «سيتي سكيب جلوبال»، والخمسة الكبار «٥ The Big».