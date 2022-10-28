«مبادلة للطاقة» تطلق استراتيجيتها للاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

نشرت مبادلة للطاقة تقريرها السنوي 2021 للاستدامة، لتوضح من خلاله بالتفصيل أداءها المتعلق بالاستدامة عن طريق تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإطلاق استراتيجيتها الجديدة للاستدامة.

وتهدف استراتيجية الاستدامة إلى ضمان ربط فرص التحول في مجال الطاقة بطموح وتطلعات مبادلة للطاقة، وصولاً إلى إحداث تأثير إيجابي يعود بالنفع على البيئة والأفراد، حيث تجدد مبادلة للطاقة تركيزها على الاستدامة انطلاقاً من الإرث الذي أسسته الشركة عبر تاريخها كمشغل مسؤول وآمن ويحظى بثقة عالية، واعتمدت هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسية، وهي: ريادة الأعمال بما يتناسب مع البيئة، وضمان القيام بالعمليات التشغيلية بطريقة مسؤولة، وأن تكون مبادلة للطاقة الشريك المفضل.

وتتزامن هذه الخطوة الجديدة مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على انطلاق عملياتها وتغيير العلامة التجارية من مبادلة للبترول إلى مبادلة للطاقة. ويعكس هذا التغيير المحوري التحول الاستراتيجي الهادف للتوسع عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي الذي يعد وقوداً رئيسياً نحو مستقبل منخفض الانبعاثات. وعززت الشركة في العام الجاري حصة الغاز الطبيعي في محفظتها لتصل إلى قرابة 70%، وليبلغ إنتاجها 500 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً لأول مرة في تاريخها. كما أتمت أول شحنة تجارية من الغاز الطبيعي من حقل بيجاجا بماليزيا.