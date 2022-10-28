«مصدر» تفتتح مكتب أعمال في السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مكتب أعمال جديداً في المملكة العربية السعودية. وأعلنت الشركة مشاركتها، بالتعاون مع شركائها، في المناقصة التي أعلنتها الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، وتشمل تطوير مشاريع طاقة شمس ورياح بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 3.3 جيجاواط وذلك في إطار المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وشهد حفل افتتاح المكتب الجديد في العاصمة الرياض الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من شركاء «مصدر» وممثلي مجموعة من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال في المملكة. كما حضر الافتتاح محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وعدد من المديرين التنفيذيين في الشركة، وذلك على هامش مشاركتهم في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

التعاون الاستراتيجي

وقال الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان: «تعكس هذه المناسبة الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والسعودية والتي تستند إلى ركائز راسخة تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً في إطار التكامل الإماراتي السعودي في شتّى المجالات. إننا ملتزمون كدولتين وكشعبين شقيقين بالتعاون من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ليس للدولتين فحسب بل للمنطقة والعالم أجمع. تحرص الدولتان باستمرار على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات الكبيرة التي يحظيان بها».

رؤية المملكة 2030

من جهته، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، المساهمة الفاعلة التي تقوم بها «مصدر» في تعزيز مزيج الطاقة السعودي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ودعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060.التحول في قطاع الطاقةوقال الرمحي: «تعتبر سوق المملكة العربية السعودية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لنا في شركة (مصدر)، ومن شأن افتتاح المكتب الجديد أن يتيح لنا تعزيز وجودنا في هذه السوق، والمساهمة بدور فاعل في تحقيق التحول ضمن قطاع الطاقة السعودي». من جانبه، قال عبد العزيز عمر المبارك، مدير عام مصدر في المملكة العربية السعودية: «يأتي تأسيس المكتب الجديد في إطار التزامنا المتواصل بدعم جهود المملكة العربية السعودية، كما سيكون له دور في المساهمة بدعم أهداف وتطلعات المملكة الخاصة برفع نسبة الطاقة المستهلكة من المصادر المتجدّدة إلى 50% بحلول عام 2030. ولن تقتصر جهود المكتب على الإشراف على أصولنا القائمة وحسب، بل سيساهم بدور رئيسي في تطوير مشاريعنا القادمة ضمن المملكة. وبدورها تلتزم (مصدر) بتوفير خدمات وحلول رفيعة المستوى، سواء من ناحية تطوير مشاريع على مستوى المرافق الخدمية أو حلول للعملاء في القطاعين التجاري والصناعي الذين يتطلعون إلى الحد من تكاليف استهلاك الطاقة».