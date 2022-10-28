«أديبك 2022» يناقش تحديات قطاع الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات «أديبك 2022» بعد غد الاثنين في أبوظبي بمشاركة 40 وزيراً و38 رئيساً تنفيذياً ينضمون إلى نُخبة من أبرز صناع السياسات وقادة القطاع، يناقشون التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة. ويشهد أديبك 2022 حضوراً من 160 دولة بمشاركة 28 جناحاً دولياً، ليكون أكبر منتديات الطاقة وأكثرها شمولاً في العالم، ويؤكد دوره الريادي في تحفيز الحوار حول دعم مساعي تحوّل قطاع الطاقة الصديقة للمناخ والمعززة لنمو القطاع.

وينطلق أديبك 2022 قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، وبالتوازي مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر (كوب 28)، حيث يساهم في رسم ملامح الحوار حول قطاع الطاقة لتسريع إيجاد الحلول العملية لمواجهة أبرز التحديات في قطاع الطاقة، وتوفير مسار ناجح وشامل لعملية التحول التي يشهدها القطاع.

ويشارك ما يزيد على 1200 من المتحدثين في أكثر من 350 جلسة يشهدها المؤتمر لتبادل الرؤى والآراء حول أهم الاستثمارات والاستراتيجيات والابتكارات التقنية التي يشهدها قطاع الطاقة الذي يحاول تحقيق أهدافه في الحياد المناخي.

حلول مبتكرة

وقالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة «أدنوك» للغاز الحامض، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): «بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الراهنة في قطاع الطاقة، تبرز عوامل الأمان الثلاثة والتي تستند إلى التكلفة المعقولة والاستدامة والطاقة محور تركيز رئيسياً بالنسبة للاقتصاد العالمي، سيوفر أديبك 2022 منصة تتيح لقادة الفكر طرح حلول مبتكرة واتباع خطوات عملية من شأنها تعزيز عملية التحول التدريجية في قطاع الطاقة وفق منهجية واقعية، وستحتضن الفعالية نخبة من ألمع العقول ورواد القطاع وصناع السياسات، بما يرسخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات بوصفها محطةً حاضنةً ورائدةً في قلب الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة».

الحد من الانبعاثات

ويشهد أديبك 2022 إطلاق منطقة الحد من الانبعاثات ومؤتمر الحد من الانبعاثات للمرة الأولى، حيث يركز المؤتمر على أحدث المستجدات في مجالات الميثان والهيدروجين واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه ومصادر الطاقة الجديدة، ويسلط الضوء على رحلة القطاع نحو تحقيق الحياد المناخي من خلال اعتماد أشكال الطاقة النظيفة والحلول التقنية المبتكرة. ويستضيف مؤتمر الحد من الانبعاثات كُلّاً من بيورن أوتو سفيردروب، رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة مناخ النفط والغاز (OGCI)؛ وستيفن هامبورغ، كبير العلماء والنائب الأول لرئيس صندوق الدفاع عن البيئة، في جلسة تركز على إدارة الميثان بصفتها أولوية للعمل المناخي، حيث يتناولان تزايد الطلب على البيانات القوية والموثوقة لانبعاثات الميثان على مستوى العالم.

«أدنيك» ينهي استعداداته

أعلن مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» إنهاء استعداداته لاستضافة «أديبك».

وحرص المركز على تجهيز وإعداد جميع مرافقه والبنى التحتية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، بما يضمن راحة الزوار والعارضين، ويتماشى مع سعي مجموعة أدنيك المتواصل لتوفير بيئة تتجاوز تطلعات الزوار والمشاركين في الفعاليات التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض لإخراج الفعاليات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة أبوظبي بوصفها عاصمةً لسياحة الأعمال في المنطقة والعالم.