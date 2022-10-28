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«اللولو» تفتتح فرعاً في المنطقة الشرقية بالسعودية

«اللولو» تفتتح فرعاً في المنطقة الشرقية بالسعودية
29 أكتوبر 2022 02:12

الدمام (الاتحاد)

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عززت مجموعة اللولو من وجودها في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح أحدث هايبرماركت لها في الدمام بالمنطقة الشرقية. تم افتتاح متجر الهايبرماركت الجديد، وهو الفرع رقم 28 لمجموعة اللولو في المملكة، من قبل إبراهيم الخريف، محافظ القطيف، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة اللولو، وعدد من كبار الشخصيات في حي المنتزه بالدمام. ويقع المتجر البالغ مساحته 133,000 قدم مربعة في منطقة سيهات، ويزخر المتجر الجديد بالمنتجات الأساسية كافة للعملاء، والمنتجات الطازجة، بالإضافة إلى منتجات لولو المتميزة ومنتجات بلش، بالإضافة إلى المتاجر المتنوعة ولولو كونكت والإلكترونيات التي ستوفر آخر التقنيات من مختلف العلامات التجارية. وقال يوسف علي موسليام: «سعداء برؤية متجر رائع آخر يتم افتتاحه سيخدم عملاؤنا الأوفياء في حي المنتزه. إن افتتاح هذا المتجر الجديد في المنطقة الشرقية هو جزء من خطة توسعنا الاستراتيجية التي تتواءم مع خطة نمونا المستقبلية والفرص التي أتاحتها المملكة العربية السعودية للمستثمرين».

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