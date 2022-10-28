الإمارات تستعرض دور الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المسيرة المميزة لقطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأثر الإيجابي الذي حققه هذا القطاع باتجاه الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050، خلال المؤتمر الوزاري الدولي الخامس للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين الذي اختتم أعماله في واشنطن أمس.

وجمع مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوزراء وصانعي القرار السياسي، وكبار المسؤولين، والخبراء، للمشاركة في حوار رفيع المستوى حول دور الطاقة النووية في التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، ومساهمتها في التنمية المستدامة، ومواجهة آثار التغير المناخي، ولا سيما مع زيادة الاعتماد على قطاع الطاقة النووية السلمية.

وأتى المؤتمر الوزاري لهذا العام بعد النجاح الذي حققته أبوظبي باستضافتها المؤتمر الوزاري الأخير في عام 2017، حين كانت محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي في مرحلة الإنشاءات. ونظراً للتعاون المتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء من العديد من الدول المسؤولة حول العالم، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً سريعاً وآمناً خلال تطوير محطات براكة، والتي أصبحت الآن أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة مع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية، فيما تم ربط المحطة الثالثة بشبكة كهرباء الدولة، في حين وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز. وشارك محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في جلسة نقاش بعنوان «الوفاء بالوعد: تحقيق الحياد المناخي باستخدام الطاقة النووية منخفضة الانبعاثات الكربونية»، حيث ركزت المناقشات في الجلسة على الدور الأساسي والتميز التشغيلي للطاقة النووية، في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، لمواجهة التحديات، وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة حول العالم.