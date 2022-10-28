75 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 75 مليار درهم جديدة، خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية 2.375 تريليون درهم مقارنة مع 2.3 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق، وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن السوق.

ورغم عمليات جني أرباح كبيرة شهدتها الجلسة الأخيرة أمس، فإن السوق احتفظ بالجزء الأكبر من مكاسبه بدعم الثقة الكبيرة في أداء الشركات المدرجة، في ظل الإفصاحات التي صدرت خلال الأسبوع عن نتائج أعمالها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فاداكس 15) بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 10274.21 نقطة أمس مقارنة مع 10113 نقطة إغلاق نهاية الأسبوع الأسبق، بارتفاع قيمته 173 نقطة.

وأدى إجمالي التطورات خلال الأسبوع إلى ارتفاع السيولة التي تدفقت للسوق إلى 7.2 مليار درهم، فيما ضخ المستثمرون الأجانب نحو 422.5 مليون درهم ارتفاعاً جديداً (صافي شراء) خلال الجلسات الخمس الماضية.

سوق دبي

إلى ذلك حظي سوق دبي المالي بتداولات بلغت قيمتها 1.43 مليار درهم فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق 575.4 مليار درهم بانخفاض طفيف بلغت قيمته 3.4 مليار درهم مقارنة مع الأسبوع الأسبق.

وأعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الأسبوع نحو 804.83 مليون درهم لتشكل ما يقارب 56.28% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 618.67 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.26% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 186.15 مليون درهم، كمحصلة شراء.

شراء المؤسسات

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 909.85 مليون درهم لتشكل ما نسبته 63.62 من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 894.18 مليون درهم لتشكل ما نسبته 62.53% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 15.67 مليون درهم، كمحصلة شراء.

41.6 مليار درهم أرباح 12 شركة مدرجة

بلغت الأرباح الصافية المفصح عنها لـ12 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 41.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقا للبيانات التي جمعتها «الاتحاد».

وبلغت الأرباح الصافية لسبعة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي وهي (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي، الشارقة الإسلامي، البنك التجاري الدولي، بنك رأس الخيمة الوطني وبنك الفجيرة الوطني) نحو 19.84 مليار درهم محققة نموا بنسبة 26.5% تعادل زيادة بقيمة 4.16 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، مقارنة مع 15.68 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021.

وتجاوزت الأرباح الصافية لخمس شركات أخرى أفصحت عن بياناتها وهي (ملتيبلاي، غذاء، الدار العقارية، ألفا ظبي والجرافات البحرية) 21.754 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي محققة زيادة بما يقارب 6 أضعاف الربح الصافي خلال الفترة ذاتها.

في غضون ذلك، توالت الإفصاحات الأخرى للشركات المدرجة والتي تعكس حجم نشاط غير مسبوق في قطاعاتها سواء في السوق المحلية أو في الأسواق التي تستثمر بها في الخارج، كما أعلنت شركات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين.