9 مليارات درهم صافي أرباح «ألفا ظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة «ألفا ظبي» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري صافي ربح قدره 9 مليارات درهم بزيادة 150% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 3.6 مليار درهم.

وحققت إيرادات الشركة نمواً بلغ 133% على أساس سنوي لتصل إلى 26.6 مليار درهم، مع مساهمات قوية من قطاع الرعاية الصحية الذي لا يزال يشهد طلباً قوياً، وقطاع العقارات والإنشاءات والقطاعات الصناعية، والتي لا تزال تمثل محفزات قوية لنمو المجموعة.

وبلغت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية 3.4 مليار درهم منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر، بارتفاع 160%.

وبلغ إجمالي قيمة الموجودات 109.1 مليار درهم. كما تتمتع المجموعة بتمويل جيد ومركز مالي قوي بلغ 16.9 مليار درهم، والذي تقوم بتوظيفه لدعم وتنفيذ خططها التوسعية على صعيد القطاعات والمناطق الجغرافية.

وقال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، في بيان: «واصلت الشركة نجاحها في تحقيق نتائج مالية قياسية بالتزامن مع ترسيخ مكانتها الريادية على المستوى الإقليمي كشركة استثمار قابضة. ولم تدّخر الشركة جهداً في تعزيز قوة محفظة أعمالها المتنوعة بالتزامن مع الزخم الإيجابي الذي تشهده أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بأسس اقتصادية قوية والمشهد المزدهر لأسواق رأس المال بخلاف التوقعات العالمية».