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9.3 مليار درهم صافي أرباح «ملتيبلاي»

9.3 مليار درهم صافي أرباح «ملتيبلاي»
29 أكتوبر 2022 02:12

أبوظبي (وام)

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حققت مجموعة «ملتيبلاي»، صافي أرباح بلغ 9.29 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام 2022، مع استمرار المجموعة في تحقيق أداء قوي عبر استثماراتها والشركات التابعة لها.
وأظهرت نتائج المجموعة للربع الثالث من عام 2022 تحقيقها عائدات بلغت 284 مليون درهم وهامش ربح إجمالي بواقع 138.7 مليون درهم.
وحققت الشركات التابعة للمجموعة نمواً مستداماً خلال الربع الثالث، مع نسبة نمو بلغت 67% في العائدات والربحية على أساس سنوي.
بينما بلغ دخل الاستثمار والمصادر الأخرى 9.25 مليار درهم، بدعم من الأداء القوي لكل من محفظة المجموعة وأسواق الأوراق المالية المحلية.
وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمديرة العامة: شهدت مجموعة ملتيبلاي ربعاً قوياً بفضل المكاسب الاستثمارية الكبيرة واستمرار نمو قطاعات الشركة.

مجموعة ملتيبلاي
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