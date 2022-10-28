السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

تعاون بين غرفتي «أبوظبي» و«بنين» لتشجيع الفرص الاستثمارية

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
29 أكتوبر 2022 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة بنين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أعضاء الغرفتين، والارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق، فضلاً عن تبادل الوفود والمعلومات وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الطرفين.
وقع الاتفاقية في مقر الغرفة كل من علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأرنولد أكاكبو، رئيس غرفة تجارة وصناعة بنين، بحضور مجاهد سومانو ايسوفو، سفير جمهورية بنين غير المقيم لدى دولة الإمارات، ومحمد هلال المهيري، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي سفارة جمهورية بنين في الكويت والمسؤولين من كلا الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، يعمل كلا الطرفين على تفعيل التعاون الاقتصادي، والترويج للفرص التجارية المتاحة، وفتح قنوات تواصل جديدة بين أعضاء الغرفتين في سبيل تحقيق شراكة اقتصادية فاعلة.

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
غرفة أبوظبي
أبوظبي
بنين
الإمارات
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
دنيا
صالون «5 نجوم» للحيوانات الأليفة
اليوم 23:54
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©