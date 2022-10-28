«مطارات أبوظبي» تطلق هوية مؤسسية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مطارات أبوظبي هويتها المؤسسية، والتي تُجسد خطط النمو المستقبلية وتأتي مقترنة برؤية ورسالة وقيم مؤسسية مُحدّثة.

يرتكز التصميم الجديد للهوية المؤسسية المُحدّثة على توحيد الهوية المرئية لمطارات أبوظبي والشركات التابعة لها، وهو مُستوحى من الرؤية الثاقبة التي تميزت بها إمارة أبوظبي، ورؤيتها الاقتصادية المستقبلية، وكونها واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: «في إطار استعدادنا لدخول مرحلة جديدة من التطور والازدهار، حرصنا على أن تعكس هويتنا المؤسسية الجديدة رؤيتنا الطموحة للارتقاء بتجربة المسافر والمساهمة في تأسيس مستقبل واعد للمطارات..

ويأتي ذلك استجابة مباشرة لطبيعة قطاعنا الذي يتسم بالتغير السريع، الأمر الذي سيُمكننا من تقديم تجربة مثالية لمسافرينا وشركائنا وكافة الأطراف المعنية، وذلك من خلال الاعتماد على طاقة كوادرنا البشرية، والاستفادة من نجاحاتنا. وبتعاوننا الوثيق مع الحكومة وشركائنا في القطاع، تواصل مطارات أبوظبي دورها البارز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي». ومن جانبه، قال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مطارات أبوظبي: «إنّ أولوياتنا الحالية تجسد طموحنا بأن نظل في طليعة قطاع الطيران. وانطلاقاً من رؤيتنا ورسالتنا المُحدّثتين، حدّدنا أولوياتنا الأساسية التي تعد ركيزة لتطورنا المُستقبلي، حيث نتطلع للارتقاء بما نقدّمه لعملائنا ولشركائنا من خدمات، والاستمرار في المساهمة البارزة في اقتصاد إمارة أبوظبي.. كما نتطلع لزيادة قدرتنا التنافسية من ناحية أعمالنا التجارية».

ومن جهتها، قالت هدى الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق، والهوية الإعلامية والاتصال المؤسسي بمطارات أبوظبي: «مع بداية رحلتنا نحو مرحلة جديدة من التغيير، تُجسد الهوية المرئية المُحدّثة لمطارات أبوظبي أصالة الماضي وتُرحّب بالمستقبل، لتُبرز رؤيتنا الطموحة ورسالتنا وقيمنا للعالم. كما أنها ترمز لدورنا المهم في السياحة والربط بين مختلف أنحاء العالم. كما أنّ هذه الهوية ترمز لنهجنا في التواصل والتفاعل مع العالم».