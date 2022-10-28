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259 مليون درهم صافي ربح «الواحة كابيتال»

259 مليون درهم صافي ربح «الواحة كابيتال»
29 أكتوبر 2022 02:12

أبوظبي (الاتحاد) 

حققت «الواحة كابيتال» صافي أرباح بقيمة 259 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقارنةً بـ454 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الربع الثالث 2022، سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 160 مليون درهم بزيادة 125% مقارنةً بالربع الثالث من العام الفائت إلى 71 مليون درهم.
وقالت الشركة، في بيان: نجحت وحدة الأسواق العامة، التي تدير صناديق استثمارية في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، في تحقيق صافي عوائد استثمارية بقيمة 360 مليون درهم وصافي أرباح بقيمة 307 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022.

الواحة كابيتال
شركة الواحة كابيتال
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