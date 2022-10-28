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«داروين بوكس» تفتتح مكتباً في مركز دبي المالي العالمي

مركز دبي المالي العالمي
28 أكتوبر 2022 20:43

دبي (الاتحاد) افتتحت «داروين بوكس»، شركة اليونيكورن العالمية لتكنولوجيا الموارد البشرية، مكتباً جديداً لها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، في خطوة تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 400% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومواصلة خدمة قاعدة عملائها في المنطقة.

وقال المركز في بيان: يمثّل هذا الإعلان إنجازاً مهماً يدعم جهود الشركة الرامية إلى تعزيز خططها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعمل في إطارها على بناء فريق قوي واستقطاب أصحاب الكفاءات في أقسام المبيعات والهندسة وتميز العملاء لتلبية احتياجات العدد المتنامي من الشركات في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكّن الموقع الجديد في مركز دبي المالي العالمي الشركة من تأسيس حضور لها في قلب منظومة الأعمال الحيوية في المدينة، مما يتيح فرصاً أكبر للتواصل مع الشركات والمستثمرين.

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وتسهم «داروين بوكس»، التي تأسست عام 2015 كأول منصة لتكنولوجيا الموارد البشرية قائمة على الهواتف المتحركة، في تمكين خدمات الموارد البشرية الرقمية لما يزيد على مليوني موظف في أكثر من 700 مؤسسة حول العالم.

وتدعم المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علامات تجارية مثل «ألف للتعليم» و«ريتيلو» و«نون» و«موبايلي تك» و«سيبكو» و«ايوا» و«شالينا للرعاية الصحية» و«فودكس»، فضلاً عن دعم عمليات مختارة لكل من «مصرف الراجحي» ومجموعة «اللولو».

مركز دبي المالي العالمي
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