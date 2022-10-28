انطلاق فعاليات معرض «الإلكترونيات» في إكسبو خورفكان

الشارقة (الاتحاد) انطلقت اليوم في مركز إكسبو خورفكان، فعاليات معرض الإلكترونيات الحدث الأول من نوعه على مستوى إمارة الشارقة، وسط مشاركة واسعة من أهم الشركات والعلامات التجارية الرائدة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية.

ويشكل المعرض -الذي تتواصل فعالياته حتى 30 أكتوبر الجاري- الوجهة الأمثل للزوار والعائلات الراغبة بإعادة تجديد أدواتهم المنزلية، بما يتضمنه من عروض جاذبة وخصومات كبيرة منها ما يصل إلى سعر المصنع، على تشكيلة واسعة ومتنوعة من أحدث التقنيات الإلكترونية والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات الكهربائية عالية الجودة.

وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان أن معرض الإلكترونيات يأتي في إطار سلسلة المعارض التجارية المتخصصة التي ينظمها مركز إكسبو خورفكان بشكل متواصل بهدف تعزيز قطاع تجارة التجزئة، إلى جانب دورها المهم في تعزيز دورة النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أهمية هذا الحدث المتخصص في دعم قطاع تجارة الإلكترونيات، ولاسيما أنه يشكل فرصة متميزة للشركات والمحلات التجارية المتخصصة في مجال الأجهزة الإلكترونية المنزلية لعرض منتجاتهم أمام شريحة واسعة من الجمهور وتعزيز حضورهم في أسواق المدينة وتنشيط حركة مبيعاتهم.