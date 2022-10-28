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الاقتصادي

تفاهم بين «دبي للخدمات المالية» و«الأوراق المالية» ببنجلاديش

سلطة دبي للخدمات المالية
28 أكتوبر 2022 20:39

دبي (الاتحاد) وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والبورصة ببنجلاديش، بهدف تعزيز الحوار المفتوح وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهتين لتنفيذ التزاماتهما التنظيمية.

وقع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، والبروفيسور شبلي ربيع الإسلام، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة في دبي بتاريخ 28 أكتوبر 2022.

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تضع مذكرة التفاهم إطاراً لتعزيز التعاون عبر الحدود بين الجهتين بشأن إجراءات الرقابة والتنفيذ والإنفاذ. بموجب بنود المذكرة، ستعمل كل من سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصة ببنجلاديش على تسهيل عملية تبادل المعلومات والمعرفة بين الطرفين في المسائل المتعلقة بأفضل ممارسات التنظيم والرقابة والترخيص في الأسواق المالية.

كما تعمل الجهتان عن كثب على مناقشة الأمور المتعلقة بمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بين الكيانات الخاضعة للإشراف وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشركات.

سلطة دبي للخدمات المالية
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