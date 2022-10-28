حضور إماراتي بارز في معرض التخييم والمغامرات بـ«إكسبو الذيد»

الشارقة (الاتحاد) تتميز النسخة الرابعة من معرض التخييم والمغامرات 2022 المستمرة فعالياتها في مركز إكسبو الذيد حتى الـ30 من أكتوبر الجاري، بحضور إماراتي لافت على صعيد الجهات المشاركة والعارضة، حيث احتلت الشركات الإماراتية المساحة الأكبر من الحدث، إلى جانب التنوع المتميز في المعروضات وجودة المنتجات التي قدمتها واستقطبت العدد الأكبر من الزوار.

ويشكّل معرض التخييم والمغامرات الذي يقام بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، فرصة مهمة للمواطنين العاملين في قطاع التخييم ومعدات الرحلات البرية والصحراوية والصيد، لإثبات حضورهم وتميزهم في هذا القطاع الذي يستهوي أبناء الإمارات والمقيمين ويشهد في هذا التوقيت من العام إقبالاً كبيراً من محبي هذه الهواية.

أهم الفعاليات

المواطن سعيد اليماحي، مالك شركة البوادي لبيع لوازم وأدوات الرحلات وصاحب أكبر مساحة عرض في المعرض، أكد أن شركته تحرص على المشاركة في كل الفعاليات التي من هذا النوع على مستوى الدولة، وأن معرض التخييم والمغامرات مناسبة تنتظرها الشركة سنوياً لتأكيد حضورها في هذا السوق الضخم، مؤكداً أن المعرض غدا بوقت قصير واحداً من أهم الفعاليات التي أثبتت حضورها وقوتها نظرا لكونها تستقطب عدداً كبيراً من الزوار، إلى جانب تنظيمه في الذيد إذ يعد منصة هامة يتم من خلالها الوصول إلى قطاع كبير من الزبائن، مشيرا إلى أن شركته تحرص سنويا على الكشف عن أحدث منتجاتها من خلال معرض التخييم والمغامرات في الذيد.

صنع في الإمارات

خالد البلوشي، المدير التنفيذي في شركة الحر الإماراتية لمستلزمات الصيد والرحلات، أكد أن هدف الشركة هو توطين صناعة الرحلات والمغامرات والتخييم في الدولة، والعمل على توسيع الحضور الإماراتي على المستوى المحلي والإقليمي، من خلال باقة متنوعة من المنتجات المتميزة التي تحمل صنع في الإمارات، مشيراً إلى أن معرض التخييم والمغامرات يعد من أهم الفعاليات التي يجب على كل العاملين في هذا القطاع المشاركة به، نظراً للتنظيم المتميز للحدث والتسهيلات المقدمة والتعاون الكبير من الجهات المنظمة إلى جانب السمعة الرائدة للمعرض على مستوى الزوار والتجار.

النسخة الأميز

وأكد العارضون والزوار على حد سواء أن النسخة الرابعة من معرض التخييم والمغامرات 2022 تعد الأميز لما تقدمه من خيارات واسعة لعشاق الرحلات البرية والبحرية من خلال باقة متنوعة من مستلزمات الرحلات كالخيم والكرفانات وأدوات الطهي والشواء والكراسي ومعدات الطرق الوعرة للمركبات رباعية الدفع بأسعار تنافسية وعروض حصرية لزوار المعرض، بالإضافة إلى الجوانب التفاعلية التي تتمثل في إتاحة الفرصة للزوار للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية، فضلاً عن شركات أجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم وغيرها الكثير.

إقبال جماهيري

ويشهد المعرض على مدار أيامه إقبالاً جماهيرياً لافتاً من الزوار من مختلف إمارات الدولة والدول المجاورة، الذين جذبتهم الخيارات الواسعة من معدات التخييم ورحلات البر والبحر وأجمعوا على أهمية الحدث وأنه يشكل لهم فرصة ومناسبة سنوية للاستعداد لموسم الرحلات والمغامرات لاسيما في الأماكن الصحراوية التي تعد مصدرَ جذبٍ سياحيٍ فريدٍ ومقصداً مهماً للأفواج السياحية ورواد المغامرة ومحبي الاستكشاف الذين تستهويهم البيئة الصحراوية الإماراتية وما تحتويه من مقومات سياحية فريدة.