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خسائر الذهب تتجاوز 12 دولاراً في المعاملات الفورية

سبائك من الذهب
28 أكتوبر 2022 13:57

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 12 دولاراً في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.77% أو ما يعادل 12.75 دولار لتصل إلى 1650.76 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "12:56 مساءً بتوقيت الإمارات".

في حين نزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.68% تعادل 11.2 دولار لتصل إلى 1654.4 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.52% إلى 19.19 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم بنحو 0.62% إلى 1926.28 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 956.75 دولار.

 

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