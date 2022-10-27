السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

50 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي» في جلسة واحدة

50 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي» في جلسة واحدة
28 أكتوبر 2022 02:23

يوسف البستنجي (أبوظبي)

صعدت أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، محققة مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة 50 مليار درهم خلال جلسة واحدة، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 2.363 تريليون درهم مقارنة مع 2.313 تريليون درهم أول أمس، وذلك بدعم من الارتفاع الكبير في سعر السوق لسهم الشركة العالمية القابضة التي أغلق سهمها على سعر 402 درهم بارتفاع 4.15%.

سيولة عالية
وارتفع المؤشر العام للسوق (فاداكس 15) بنسبة 2.193% خلال جلسة تداولات الأمس، ليغلق عند مستوى 10288.97 نقطة. سيولة عالية وتدفقت للسوق سيولة عالية مع استمرار الإفصاح عن نتائج الكثير من الشركات الكبرى التي تحظى بتداولات مرتفعة، وبلغت قيمة التداول 1.6 مليار درهم، تركز نصفها تقريباً على ثلاثة أسهم، وهي سهم ملتبلاي بقيمة 333 مليون درهم والتي ارتفع سهمها إلى 3.94 درهم بنسبة 8.24%، تلاها «العالمية القابضة» بقيمة 303 ملايين درهم، ثم شركة طاقة التي استحوذ سهمها على 144 مليون درهم من إجمالي التداولات وارتفع إلى 2.79 درهم بنسبة 2.95%.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
النجمة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

16816 صفقة 
وشهدت جلسة التداول إبرام 16816 صفقة، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 33 شركة مدرجة بالسوق، مقابل انخفاض 17 شركة، فيما استقرت أسعار 45 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 175.4 مليون درهم استثمارات جديدة (صافي شراء) خلال جلسة تداولات الأمس، في سوق العاصمة أبوظبي.
ومع ذلك تظهر تفاصيل الاستثمارات الأجنبية في سوق أبوظبي أنه في حين سجلت تداولات المستثمرين العرب بما فيهم الخليجيون، (صافي بيع) بقيمة 25 مليون درهم تقريباً، فإن المستثمرين الأجانب من الجنسيات الأخرى ضخوا نحو 200 مليون درهم (صافي شراء) خلال الجلسة، ما يشير إلى أنه مع ازدياد عمق سوق أبوظبي، فقد أصبح أكثر جاذبية للمحافظ والشركات والمستثمرين الأجانب عامة.

سوق دبي
ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.62% عند مستوى الإغلاق البالغ 3366.97 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 280 مليون درهم وشهدت الجلسة تنفيذ نحو 6800 صفقة.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 3.5 مليار درهم لتبلغ 577.4 مليار درهم.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 53 مليون درهم جديدة في أسهم الشركات المدرجة بسوق دبي المالي. وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي كمحصلة شراء في السوقين نحو 228 مليون درهم.

أبوظبي
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الأسهم الإماراتية
أسواق الأسهم
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©