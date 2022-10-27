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«أبوظبي العالمي» يعقد شراكة مع مؤشّر التمويل الأخضر

«أبوظبي العالمي» يعقد شراكة مع مؤشّر التمويل الأخضر
28 أكتوبر 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد) 

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أبرم سوق أبوظبي العالمي ومجموعة Z/Yen، شراكة بين مؤشر التمويل الأخضر العالمي وسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، وذلك بهدف دعم تطوير المؤشر وتأكيد التزامه بالتمويل المستدام.
ويرصد مؤشر التمويل الأخضر العالمي تطور التمويل الأخضر في العالم، من خلال تقييم جودة ونمو هذه الشريحة من التمويل في المراكز المالية العالمية. ويعد تطوير التمويل المستدام بالغ الأهمية في معالجة تحديات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويشكل التمويل المستدام أحد المحاور الرئيسية التي تحظى باهتمام سوق أبوظبي العالمي، بوصفه مركزاً مالياً يحرص على دعم أنشطة تكوين رأس المال وجمعه واستثماره، وكذلك تصميم المنتجات وإصدارها للمساهمة في تحقيق أهداف ذات منفعة اقتصادية واجتماعية وبيئية. وقد ساهمت المبادرات العديدة التي قادها سوق أبوظبي العالمي في نمو وازدهار قطاع التمويل المستدام في أبوظبي، وتشمل قائمة المبادرات كل من المبادئ الإرشادية لدولة الإمارات العربية المتحدة حول التمويل المستدام، وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، والشهادة التنفيذية في التمويل المستدام، ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «بصفته مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يسرنا في سوق أبوظبي العالمي المساهمة في جهود مؤشر التمويل الأخضر العالمي الهادفة إلى إنشاء مرجع عالمي للتمويل المستدام، وتعزيز تعاونه مع مجموعة Z/Yen لدمج متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نماذج الأعمال».

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