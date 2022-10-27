12.8 مليار درهم من «التمويل الدولية» لـ 39 شركة إماراتية

القاهرة (وام)

قدمت مؤسسة التمويل الدولية منذ العام 2003 نحو 3.5 مليار دولار (12.8 مليار درهم) تمويلات لـ39 شركة إماراتية تعمل بقطاعات مختلفة، بهدف دعم التوسع في العمليات والاستثمارات في الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر، حسب سفيان العيسى رئيس مكتب المؤسسة في دولة الإمارات.

قال سفيان العيسى في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن منصة إنفستوبيا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية استضافت أكثر من 30 مستثمراً من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات لبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية بمصر، مثل قطاعات الطاقة والزراعة والصحة والتكنولوجيا. وأضاف العيسى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل مع العديد من الشركات الإماراتية فيما يتعلق بالاستثمارات العابرة للقارات، والتي تعد إحدى أهم الأدوات لتعزيز النمو الاقتصادي للدول الناشئة وخلق العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة.

وأكد أن النقاشات بين الجانبين الإماراتي والمصري محددة واستراتيجية وتتعلق بقطاعات مهمة لدفع عجلة الاستثمار من قبل الشركات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية التي تمثل بوابة الاستثمارات إلى أفريقيا.