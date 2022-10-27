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الحد من المكالمات غير المرغوب فيها بالكامل قبل نهاية 2022

الحد من المكالمات غير المرغوب فيها بالكامل قبل نهاية 2022
28 أكتوبر 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تفعيل خاصية الحد من المكالمات الصوتية غير المرغوب فيها بنسبة 100% قبل نهاية العام الحالي، حسب المهندس محمد يوسف الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات.
وقال الرمسي في تصريحات لإذاعة أبوظبي إن المكالمات التسويقية مزعجة في الكثير من الأحيان وهي من أكثر الشكاوى التي ترد إلى الهيئة، حيث زادت وتيرتها مع جائحة كورونا.

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ولفت إلى أن المكالمات التسويقية مشكلة عالمية وتم دراسة الأمر وتحليله لرصد أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد.
وأوضح أنه في أواخر العام 2020 تم إطلاق خدمة تحديد اسم المتصل ورقمه «كاشف» لتعزيز ثقة المتعاملين، وليكون لدى المشترك الخيار بين استقبال المكالمة أو رفضها. 
وأضاف أن الهيئة أطلقت سياسة الحد من المكالمات الصوتية غير المرغوب فيها للحد من المكالمات التسويقية، والتي تلزم شركات الاتصالات بإنشاء سجل عدم الاتصال، والذي يضم أرقام المستخدمين الذين يرغبون في عدم استلام هذه المكالمات ويمكن للمشترك التسجيل في هذا السجل من خلال إرسال «DNCR» للرقم 1012.

المكالمات التسويقية
الإمارات
المكالمات الصوتية
هيئة تنظيم الاتصالات
هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
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