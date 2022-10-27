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«سوق دبي» تُسجل 133% نمواً في صافي الربح

سوق دبي المالي
28 أكتوبر 2022 02:23

دبي (الاتحاد) 

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سجلت شركة سوق دبي المالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً نسبته 133% في صافي الأرباح، ليصل إلى 89 مليون درهم مقابل 38.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2021.
وحققت الشركة إيرادات 237.8 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2022 مقابل 183.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 173.3 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و64.5 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى. وارتفعت النفقات بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة 2.6% إلى 148.8 مليون درهم مقابل 145 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2021، علماً بأن النفقات التشغيلية سجلت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.4% على الرغم من الزيادة المُطردة في الإيرادات التشغيلية، الأمر الذي يعكس الفعالية التشغيلية وكفاءة الإنفاق.
وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «سجلت مؤشرات أداء الشركة بنهاية الربع الثالث أداءً متميزاً. الاهتمام والنشاط المتزايدين من قِبل المستثمرين يُقدم خير دليل على حيوية ونمو أسواق رأس المال في دبي، الأمر الذي يتضح بجلاء أيضاً من خلال وجود سوق دبي المالي حالياً ضمن أنشط الأسواق العالمية على صعيد الإدراجات الجديدة».

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