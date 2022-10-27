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الاقتصادي

مدير عام «آيرينا»: الإمارات نموذج عالمي يحتذى في جهود خفض الانبعاثات

فرانشيسكو لا كاميرا
28 أكتوبر 2022 02:23

أبوظبي (وام) 

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قال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: إن الإمارات نموذج عالمي يحتذى في جهود خفض الانبعاثات. 
وأضاف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أمس على هامش الاجتماع الـ24 لمجلس «آيرينا»، أن رفع طموح الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية من 23.5% إلى 31% بحلول 2030 والذي تم الإعلان عنه مؤخراً ضمن الإصدار المحدث من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، يكشف عن إرادة قيادة الدولة وإصرارها على تحقيق الأهداف التي وضعتها اتفاقية باريس، ما يجعلها نموذجاً يحتذى عالمياً. 
وأفاد أن اجتماع مجلس «آيرنيا» في أبوظبي على مدار يومي 27 و28 أكتوبر الجاري يمثل فرصة للمجتمع الدولي لتقوية وتدعيم التعاون لاستخدام الوسائل التي تعزز الجهود الدولية لمواجهة التحدي المناخي ودعم «cop27» و«cop28»، خاصة وأننا في بداية طريق صعب من حيث العواقب المناخية التي لن يمكن تعديلها إذا فشلنا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه التغيرات. 
ونوه بأن مجلس «آيرينا» يبحث اتخاذ القرارات تجاه التغير المناخي ومناقشة القضايا الملحة مثل الهيدروجين والزراعة الغذائية.
وأشار إلى أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تعلن عن هدف الوصول للحياد المناخي بحلول 2050، موضحاً أن الإمارات استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في الطاقة النظيفة في القارات الست بـ 70 دولة مهددة بالتغيرات المناخية، إضافة إلى 50 مليار دولار سيتم استثمارها خلال العقد القادم.
انطلقت أمس فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في أبوظبي، بمشاركة نحو 400 مشارك من 108 دول لمناقشة تحول قطاع الطاقة العالمي قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية.

آيرينا
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الانبعاثات الكربونية
فرانشيسكو لا كاميرا
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الطاقة المتجددة
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