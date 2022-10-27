اكتتاب «بيانات» يستقطب 57.5 مليار درهم والإدراج 31 أكتوبر

أعلنت «بيانات ايه اي بي ال سي»، والرائدة في الحلول الجغرافية المكانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في المنطقة وذات النمو العالي، عن إتمام تسجيل أوامر الاكتتاب والإجراءات المصاحبة لطرحها العام الأولي في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.تم تحديد سعر الطرح عند 1.10 درهم للسهم العادي بقيمة إجمالية لأسهم الطرح تبلغ نحو 628,57 مليون درهم، بما يعادل 22.22% من رأسمال شركة بيانات لدى الإدراج. وقالت الشركة في بيان: شهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح 57.5 مليار درهم مع تجاوز حد الاكتتاب بمقدار 379 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين و90 مرة في المجموع العام. بتاريخ 21 أكتوبر 2022، تم تجاوز حد الاكتتاب ضمن شريحة المستثمرين المحترفين، التي شملت نحو 534,28 مليون سهم، بمقدار 41 مرة خلال ساعات من بدء فترة الاكتتاب.

وقال طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة الشركة: «إن الإقبال الكبير على طرحنا يعكس الثقة الواضحة من قبل المستثمرين في قطاع التكنولوجيا المزدهر بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمنحنا الطرح العام الأولي الفرصة لمشاركة نجاحنا مع الجمهور الأوسع نطاقًا، ومواصلة ابتكار حلول عالية المستوى مدعومة بمسار نمو قوي. نترقب بكل حماس بدء رحلتنا كشركة مُدرجة، مما سيعمل على ترسيخ مكانة شركة بيانات كشركة رائدة في المعلومات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي».

وقال المهندس حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للشركة: «نشرع في مرحلة جاذبة من النمو تحقق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل من خلال استراتيجية الابتكار والبحث والتطوير، مع رؤية واضحة لتحقيق حلول الذكاء الاصطناعي الجيومكانية المتقدمة القابلة للتنفيذ من الناحية التجارية. إن الإقبال القوي على الطرح العام الأولي، والذي تجاوز حد الاكتتاب فيه بمقدار 90 مرة، هو دليل فعلي على قوة نموذج الأعمال والوضع المالي لشركة بيانات، ونتطلع إلى اصطحاب مستثمرينا الجدد في رحلة لتحقيق المزيد من النمو». ومن المتوقع أن يتم الإدراج وبدء التداول في أسهم شركة بيانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 31 أكتوبر المقبل، بعد الحصول على الموافقات النهائية تحت الرمز «Bayanat» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN) «AEE01122B228».

وسوف تصبح شركة بيانات رسمياً، بعد إدراج أسهمها، شركة التكنولوجيا الأولى من نوعها التي يتم إدراجها في دول مجلس التعاون الخليجي وشركة المعلومات الجيومكانية المدرجة الوحيدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولدى الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوف تواصل مجموعة جي 42 القابضة المحدودة امتلاك نسبة 77% في الشركة. وعمل بنك دبي الإسلامي ش.م.ع. بصفته مدير الاكتتاب، بينما عمل بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. بصفته مدير تلقي الاكتتاب الرئيسي. فيما عملت شركة إنترناشونال سيكوريتيز بصفتها وكيل الاكتتاب الرئيسي في الطرح العام الأولي، وهادف وشركاؤه المستشار القانوني للطرح.