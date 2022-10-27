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الاقتصادي

نوال الحوسني: الإمارات تنظر بتفاؤل لـ«cop27» وتتوقع نجاحاً كبيراً لمصر

نوال الحوسني
27 أكتوبر 2022 21:10

أكدت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن تحديات المناخ توحد العالم تجاه التعامل مع التغير المناخي لوضع حلول وآليات واضحة ليس فقط في الإعلان عن المبادرات ولكن في كيفية تطبيقها، مضيفة أن الإمارات ترى ضرورة التعاون الدولي والحلول متعددة الأطراف وتنظر لـ"COP27" بتفاؤل وستحقق هذه الدورة نجاحاً كبيراً في مصر. وأشارت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن اجتماعات مجلس "آيرينا" في أبوظبي التي انطلقت اليوم تبحث دعم "COP27" في مصر و" COP 28" في الإمارات، لافتة إلى أن الإمارات كانت أول دولة تتجه بشكل قوي واستراتيجي نحو الطاقة المتجددة. ونوهت بأن الإمارات تحتضن أكبر 3 محطات شمسية في العالم وأقل سعراً. والإمارات كانت أول دولة بالمنطقة تعلن عن الحياد الصفري ولدينا مبادرات قيد التنفيذ للوصول لهذه الحلول حسب الجدول الزمني. وتابعت أن استضافة الدولة للاجتماع الرابع والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تتخذ من أبوظبي مقراً دائماً لها تأتي لتؤكد تواصل ريادة الإمارات عالمياً لجهود تحوّل الطاقة، وتنويع مزيجها، وتعزيز أمنها على المستوى العالمي. وأضافت: دولة الإمارات تترجم هذا الالتزام عملياً باستثمارها أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة حول العالم، وهذا ما نسلط عليه الضوء ضمن اجتماع مجلس "آيرينا" والذي يأتي قبل، انعقاد مؤتمر "cop27" في مصر بأيام، ويتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة القمة المناخية المقبلة "COP28" العام المقبل.

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