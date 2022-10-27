حمد الكعبي: الإمارات نجحت في تطوير نموذج ريادي للطاقة النووية

أكد السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية والمنظمات الدولية الأخرى أسهم في تطوير نموذج ريادي للطاقة النووية في الدولة، وهو ما تحقق في ظل رؤية القيادة الرشيدة الخاصة بالتنوع الاقتصادي وأمن الطاقة. وقال الكعبي خلال المؤتمر الوزاري الخامس للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين "منذ انطلاقته، استفاد البرنامج النووي السلمي الإماراتي، من المراجعات والإرشادات المتواصلة التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي ساهم في تطوير الإمارات أحد أكثر مشاريع الطاقة النووية تقدمًا في العالم المتمثل في محطات براكة للطاقة النووية السلمية. ونتيجة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى، تقوم الإمارات اليوم بدور ريادي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من محطات براكة، وتمضي قدماً في تسريع جهودها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050". وأضاف " طورت الإمارات محطات براكة وفق كافة القوانين واللوائح المحلية، وبما يتماشى تماماً مع الالتزامات الواردة في سياسة الدولة لعام 2008 التي ترتكز على السلامة النووية والأمن والشفافية وعدم الانتشار النووي. وخلال تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، عززت الدولة تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تبادل المعارف والخبرات مع المجتمع الدولي، الأمر الذي جعل من البرنامج ومحطات براكة قصة نجاح ملهمة ونموذجاً يحتذى به من قبل الدول المسؤولة التي تتطلع إلى تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية".